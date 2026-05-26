A.ランゲ＆ゾーネより、クタンギュラーウォッチの再新作「カバレット・トゥールビヨン ハニーゴールド」が登場
A.ランゲ＆ゾーネは、今期の新作モデルとして、ブランドを象徴するレクタンギュラーフォルムを起用した新作「カバレット・トゥールビヨン ハニーゴールド」を世界限定50本で発売すると発表した。
【画像】ハニーゴールドに輝くA.ランゲ＆ゾーネの新作「カバレット・トゥールビヨン ハニーゴールド」（写真9点）
ケースおよびダイヤル部分には、他のどのゴールド合金よりも硬く、ごく少数のモデルにしか起用されない「ハニーゴールド750」を採用。その温かな色合いが時計にエレガントな雰囲気を纏わせている。
また、レリーフ技法で彫り上げられた立体的なディテールが、ブラックロディウム仕上げのダイヤルと鮮やかなコントラストを醸し出している。
ダイヤルの6時位置には開口部が配置されており、そこからストップセコンド機構を備えたトゥールビヨンを眺めることができる仕様となっている。
なお、ムーブメントには370個の部品で構成された手巻きキャリバーL042.1を搭載。ツインバレルの採用により120時間という驚異のパワーリザーブを実現している。
【画像】ハニーゴールドに輝くA.ランゲ＆ゾーネの新作「カバレット・トゥールビヨン ハニーゴールド」（写真9点）
ケースおよびダイヤル部分には、他のどのゴールド合金よりも硬く、ごく少数のモデルにしか起用されない「ハニーゴールド750」を採用。その温かな色合いが時計にエレガントな雰囲気を纏わせている。
ダイヤルの6時位置には開口部が配置されており、そこからストップセコンド機構を備えたトゥールビヨンを眺めることができる仕様となっている。
なお、ムーブメントには370個の部品で構成された手巻きキャリバーL042.1を搭載。ツインバレルの採用により120時間という驚異のパワーリザーブを実現している。