VERY RUBY CUTのバターサンドに新作♡初夏限定ピスタチオが登場

いちご好きさんの心をくすぐるスイーツ専門店「VERY RUBY CUT」から、初夏だけの特別なご褒美が届きました♡2026年5月28日（木）より登場するのは、『いちごバターサンド＜ピスタチオ＞』。ブランドでも人気の極厚バターサンドに、香ばしいピスタチオを合わせた季節限定フレーバーです。爽やかなグリーンのパッケージも可愛らしく、手土産にも自分へのご褒美にもぴったりな注目スイーツをご紹介します。

苺とピスタチオの贅沢な出会い

“いちごの魅力を料理する、いちごスイーツ専門店”をコンセプトにしたVERY RUBY CUT。今回新たに登場する『いちごバターサンド＜ピスタチオ＞』は、今だけ味わえる期間限定の生菓子です。

価格は3個入1,728円（税込）。販売期間は2026年5月28日（木）～2026年7月31日（金）頃まで、VERY RUBY CUT エキュート品川店限定で販売されます。

サンドされているのは、香り豊かな苺「サンアンドレアス種」の果肉を、苺ピューレでじっくり煮込んだコンフィチュールジュレ。

そこに、ローストピスタチオを混ぜ込んだホイップバタークリームを重ね、発酵バター香るクッキーでサンドしています。

ひと口頬ばると、苺の甘酸っぱさとピスタチオの濃厚なコクが重なり合い、贅沢な味わいがふわっと広がります。軽やかな口どけも魅力で、暑くなり始めるこの季節にもぴったりです♪

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見た目も可愛い限定ギフト

今回の限定フレーバーは、味わいだけでなく見た目にもこだわりが。パッケージは初夏らしい爽やかなグリーンのオリジナルギフトボックスで、涼しげな印象に仕上げられています。

大切な人へのギフトにはもちろん、ちょっと気分を上げたい日のティータイムにもぴったり。冷蔵スイーツならではの特別感もあり、ひんやり楽しめるのが嬉しいポイントです。

今だけのご褒美を楽しんで♡

苺の甘酸っぱさとピスタチオの香ばしさがとけ合う『いちごバターサンド＜ピスタチオ＞』は、初夏だけの特別な味わい♡

完売必至の人気シリーズだからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

見た目の可愛さも、口に入れた瞬間のときめきも、どちらも楽しめる一品。季節を感じるスイーツで、ちょっぴり贅沢な時間を楽しんでみてくださいね。