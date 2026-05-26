NPB(日本野球機構)は26日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第2回中間発表を行いました。

前日の第1回中間発表から各部門でトップは変わらず。阪神からは、最多6人が1位に立ちます。外野手部門の森下翔太選手が両リーグトップとなる7万1771票を集めています。また三塁手部門では佐藤輝明選手が6万7001票、一塁手部門では大山悠輔選手が5万票を突破。首位を走るチームの主軸たちが順当に票数を伸ばしています。

各部門上位で変動があったのは、抑え投手部門で阪神の岩崎優投手がDeNAの山粼康晃投手を363票上回り3位に浮上。二塁手部門では中日の田中幹也選手が巨人の浦田俊輔選手を274票上回り3位に浮上しています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽セ・リーグ ファン投票 第2回中間発表

【先発投手】

1位 郄橋遥人（阪神）22,525票

2位 山野太一（ヤクルト）15,537票

3位 竹丸和幸（巨人）12,548票

【中継投手】

1位 大勢（巨人）46,572票

2位 星知弥（ヤクルト）13,794票

3位 レイノルズ（DeNA）8,989票

【抑え投手】

1位 キハダ（ヤクルト）45,612票

2位 マルティネス（巨人）18,015票

3位 岩崎優（阪神）16,754票

【捕手】

1位 坂本誠志郎（阪神）22,182票

2位 坂倉将吾（広島）19,012票

3位 古賀優大（ヤクルト）16,748票

【一塁手】

1位 大山悠輔（阪神）51,818票

2位 筒香嘉智（DeNA）19,946票

3位 ダルベック（巨人）14,074票

【二塁手】

1位 中野拓夢（阪神）39,790票

2位 牧秀悟（DeNA）25,867票

3位 田中幹也（中日）11,438票

【三塁手】

1位 佐藤輝明（阪神）67,001票

2位 武岡龍世（ヤクルト）14,095票

3位 坂本勇人（巨人）13,741票

【遊撃手】

1位 村松開人（中日）31,646票

2位 長岡秀樹（ヤクルト）27,063票

3位 木浪聖也（阪神）18,803票

【外野手】1位 森下翔太（阪神）71,771票2位 度会隆輝（DeNA）34,914票3位 細川成也（中日）32,882票4位 増田珠（ヤクルト）22,458票5位 サンタナ（ヤクルト）19,518票