『とれたてっ！』予備校講師・村瀬哲史「自戒をこめて」「つくづく」阿部慎之助前監督の騒動に言及
カンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）が26日に生放送され、読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動を扱った。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
児童相談所、警察の逮捕、チャットGPTなどが話題となるなか、番組コメンテーターで予備校講師のタレント・村瀬哲史は「子育てをやりながら、自戒をこめてですけど、日々やっぱり悩みながらやっているわけですよね。親としても絶対に完ぺきなわけではない」と捉えた。
ニュースを通じ、「やっぱりあらためて今回の件思うのは、もし万が一こういうことに発展してしまったら、こんな大きなことになってしまうっていう、そういうやっぱり子育てしながらの思いっていうのを持っておかなければいけないなとあらためて思いましたね」と読み取った。
さらに「つくづく思うのは、こういうことになったらこうなるんやっていう想像を膨らませていかなければならない。また、自分がカッとしたときに、いかにこう、なんていうんでしょう、アンガーマネージメントっていうんですかね、しっかり自分の正義をコントロールするということが、あらためて子育てでもすごい重要やなって思いましたね」と語った。
【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子
阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。
児童相談所、警察の逮捕、チャットGPTなどが話題となるなか、番組コメンテーターで予備校講師のタレント・村瀬哲史は「子育てをやりながら、自戒をこめてですけど、日々やっぱり悩みながらやっているわけですよね。親としても絶対に完ぺきなわけではない」と捉えた。
さらに「つくづく思うのは、こういうことになったらこうなるんやっていう想像を膨らませていかなければならない。また、自分がカッとしたときに、いかにこう、なんていうんでしょう、アンガーマネージメントっていうんですかね、しっかり自分の正義をコントロールするということが、あらためて子育てでもすごい重要やなって思いましたね」と語った。