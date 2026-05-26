お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之（43）が25日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。「一番暗い」と豪語する人気芸人を実名告白した。

今回は「若手芸人の普段は言えない本音、第10弾」がテーマで、お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気をゲストに迎えてトーク。芸歴6年目の芸人から「陰キャが輝ける場所だと思っていたお笑い界が、実はかなり陽のコミュニティーとして機能していることに、戸惑いと違和感を覚えました」などという本音が明かされた。

そんな中、岩井が「（陽キャの人）そんな人いるかな？だいたい、ロケに出てたりする明るい人って暗いですよね」と指摘すると、井口は「そうっすね。だから、澤部さんもあんなに明るくしてるけど、一番暗いっすもんね」と岩井の相方・澤部佑を実名で上げた。

これは岩井も「めちゃくちゃ暗い、プライベートは本当に」と賛同。井口は「一回、僕と小宮（浩信）さんと澤部さんで、先輩の楽屋にあいさつに行く時に、飲みに行く空気になりそうだったんですよ。澤部さん、ファーッて居なくなりましたから。それくらい行かないじゃないですか」と苦笑した。

これに、岩井は「え〜。1回も行ったことないの、澤部？結構仕事一緒になってるけど」と驚き。井口は「めっちゃ仕事一緒になっていますけど、1回だけ、何人か居るところで行ったことあるぐらい。本当に、一切ですもんね、あの人の方は」と話した。

岩井も「仲良いのは家族だけぐらいの」と苦笑。「とろサーモン」久保田かずのぶも「誰も信用してないんだね」と笑った。