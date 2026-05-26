プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が26日、球団オーナーに辞任を申し入れました。

午前11時50分ごろに報道陣の前に姿を現した阿部監督。「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました」と謝罪すると、「伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。このような形で、皆様に謝罪できることを感謝しております。本当に申し訳ありませんでした」と頭を下げました。

また、18歳の長女については「娘も高校3年生の年頃な子ですので、どうか皆様、温かく見守っていただければ幸いです」としました。

記者からチームについて聞かれると、「いやぁ、・・・すみません」と言葉に詰まった阿部監督。目は涙で赤くなっていました。約20秒にわたって言葉が出てこず、「こういう形で去るってことは、本当にご迷惑をかけているなと、思います」と絞り出すように口にすると、目から涙がこぼれ落ちました。

その後も記者から橋上秀樹監督代行（オフェンスチーフコーチ）と話したか質問が飛びましたが、「橋上さんとは話せたんですけど、もう何ていったらいいか分からなかったんで・・・ごめんなさい」と言葉を紡ぐことができませんでした。

会見場を出る際に、報道陣に一礼した阿部監督。チームを去ることになりました。