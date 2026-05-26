FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表の鈴木唯人選手が26日、本大会へ向けた意気込みを語りました。

本大会初戦のオランダ戦まで3週間となったこの日。既に代表チームに合流している鈴木選手は、全体練習が始まったことを受け「いよいよ始まったなというところと、僕はまだ鎖骨(骨折からの回復)が時間かかるので、いい準備していきたいなって感じです」と現在の心境を述べました。

5月初旬に鎖骨骨折の大ケガをしてW杯本大会出場も危ぶまれた鈴木選手でしたが、所属クラブも代表チームもW杯に間に合うよう計らい、ケガから数時間後には手術を実施。そしてまだ治りきっていないなか短期間での準備となることについては「折れてしまったことは仕方ないので、できるかぎりのことを、どれだけできるかずっと考えていました。ポジティブな言い方をすれば、少し休めたのでこれからW杯だけに照準を合わせて、これからコンディションを持って行けると思うので、骨のくっつき具合とともにですけど、いい状態で持って行けるかなと思っています」と前向きに語り、具体的な調整状況としては「先週から走ったりボール蹴ったりしているので、ほかの選手よりは比較的フィジカルの部分ではいいかなっていうのと、対人の部分では来週から親善試合なので、そこから上げていければいいなと思っています」とプランを明かしました。

W杯目前の代表チームのトレーニングともあって、練習場には多くのファンの姿。鈴木選手はその注目度やにぎわいにも言及し「練習ですけど、みに来てくださることで僕たちもいいモチベーションでトレーニングできるので、非常に楽しみながらできているなと感じます」と述べ、代表メンバーに選ばれた責任として「いろいろケガ人とか難しい状況になってきているんですけど、僕たち選ばれた人たちがしっかり全力で頑張ることで、いい影響だったり、そういう姿を見せることが僕たちの役割だと思っているので、頑張っていければいいかなと思います」と語りました。