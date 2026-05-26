12歳のマルチーズ、ハルくん、15歳のトイプードル、ココさん、そして2匹の娘で9歳半になるマルプーのひまわりさんと暮らす飼い主、ハルくん（@9Z8lquSv8B3FMpN）さん。



【写真】あっ！道端の草を噛んでも→飲み込めませんよ！

3匹の楽しい散歩姿をX（旧Twitter）やInstagramに投稿しているハルくんさんですが、実は散歩中のひまわりさんのある行動に悩んでいました。



「早速拾い食い防止ネット活躍してます」



そうつぶやきハルくんさんがXに投稿したのは、ヘアキャップ風の「拾い食い防止ネット」を顔に装着したまま「道端に咲いていた雑草」を躍動感たっぷり食いちぎった瞬間のひまわりさんの姿！



「誤飲」をしっかり食い止めている「拾い食い防止ネット」の効果が一目瞭然なその衝撃写真は、484万以上表示され、11万以上のいいねがつくと共に、国内外から多くの反響が寄せられました。



「商品の宣伝写真に使える」「貴婦人のベール」

「これは商品の宣伝に使えるくらい、いい写真笑」



「ネットごと行っててウケる」



「スターウォーズの幽体コスプレやないかい」



「食えねエエエって言ってそう」



「躍動感と口いっぱい感に貴婦人のベールのミスマッチ」



「私もダイエットのためにこれをつけるべきかもしれない」



ネットが平気な子もいれば、NGなわんちゃんも

無害な雑草だけでなく、道端には有毒な草花や虫、タバコの吸い殻やゴミ、人間の食べ物など、犬の命や健康を脅かす危険なものが落ちています。



ハルくんさんにお話を聞いたところ、「ひまわりさんはお散歩中に何でもお口に入れてしまう拾い食いのクセ」があり、「お散歩中はずっと目を光らせてなきゃいけなかった」そうです。



「以前は口頭で『ダメ！』と注意するぐらいだったので、SNSでネットを使用している方の投稿を見て、コレだ！と思い購入しました。おかげでかなりお散歩が楽になりました」（ハルくんさん）



今回のハルくんさんの投稿に対して、「うちのこ、この状態から足を使ってネットごと食い破ってるのでお気をつけて」といった声も寄せられていましたが、ひまわりさんの使用感はどうだったのでしょうか？



「ひまわりさん自身は、アレ？何でお口に入らないんだろう？という感じでしたが、特に不満は感じてないみたいです。ひまわりさんはあまり細かいことは気にしない子なので、ネットをお顔に被せていても平気なようですが、神経質な子は嫌がるかもです。マルチーズのハルくんも少し拾い食いのクセがあるので、ハルくん用のネットも購入しました」（ハルくんさん）



誤解も多い「拾い食い防止ネット」

SNS上では、「こんなものに頼らず、もっとしつけをしろ」といった声も見受けられましたが、人間もダイエットの継続が難しいように、食に対する犬の執着は本能的なもの。



とくに子犬期や食に貪欲な個体、狩猟犬種のような運動能力の高い犬の瞬発的な行動を抑制するのはかなり難しく、飼い主さんたちの悩みの種です。



「うちの子がパピーの頃、何度も誤飲して病院へ駆け込んだ。どんなにこちらが気をつけててもワンコは隙をついてやりますから」「ウチの犬は落ちてた焼き鳥の串を食べてしまい、動物病院で麻酔をかけて取ってもらった」といった、犬飼いさんたちからの辛い経験談も寄せられていました。



「責任を取らないヤツの声は気にしないで」

犬と人間では、視力や色の見え方なども大きく異なります。しかし残念ながら、SNSでは「拾い食い防止ネット」に対して、「犬にオシャレをさせたい人間のエゴ」「虐待」といった誤解の声も多いようです。



そういった声に対して、「人間の子ども用ハーネスもだけどさ、結局何かあった時に責任も取らないやつが可哀想だなんだとうるさいの本当にやめて欲しいし、そんな言葉を命の責任者は気にしないで欲しい。犬でも人間でも、我が子を守れるのは親だけなのでね」といった、心強いコメントも寄せられました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）