「ひとりで当たり前のように布団入って寝るの笑っちゃう」



【写真】寝方が人間すぎ！？ お布団でうとうとする猫さん

そんなコメントが添えられた愛猫の投稿が話題です。写っているのは、「バム」ちゃん（4歳・男の子）。白い毛布を首元までしっかりとかけ、横になってうとうと…。その姿は、まるで人間が布団で眠っているかのようです。



この投稿には6.9万件を超える“いいね”が集まり、リプライには「なんてかわいいの」「寝方が人間そのもの」「顔出してるのが良いですね」「もう完全に自分のベッドやん」といった声が寄せられています。あまりに自然すぎる“布団の入り方”について、飼い主のXユーザー・にゃんぺろ小僧（@nyanpero_kozo）さんにお話を伺いました。



布団に入るのは日々のルーティン、背を向けるとご機嫌ななめに

バムちゃんがお布団で眠るようになったのは、日々の積み重ねの中に理由があったようです。



「赤ちゃんの頃からベッドで一緒に寝ていました。2歳半ころから夜中にダッシュしたりハイになったりすることが少なくなり、12時頃になると寝室の入り口で待つようになりました。私が横になってから『おいで』と声をかけ、お布団をトントンすると、左腕の中にすっぽり収まって寝るようになりました」



今では、それが毎日の習慣になっているというバムちゃん。投稿写真は、ひとりで先に布団へ入り、すっかりくつろいでいたときの一枚でした。



「この光景を見たときは、また先に寝てる！ 当たり前のようにいつもの場所で寝てるじゃん、ほぼ人間だなと思いました」



このあと、飼い主さんがそっとバムちゃんに声をかけると、なんともかわいらしいリアクションが待っていました。



「『ひとりで寝てるの？ 起きないの？』って声かけしても、まったく動く気配がなかったのですが、『ご飯食べる？』と言ったとたんに起きて、自分のお皿の前にスタンバイしてました（笑）」



睡眠は何より大事！ 甘えん坊でわかりやすい素顔

そんなユーモアたっぷりのバムちゃんですが、普段はどのような性格なのでしょうか。



「バムちゃんは、とにかく甘えん坊で、感情が顔に出やすく、わかりやすい子です！ 噛んだり引っ掻いたりすることがなく、とても人懐っこいです」



飼い主さんによると、バムちゃんにとって「睡眠」は、日向ぼっこと並んで何より大事な時間なのだとか。



「よく晴れた日は、窓際で気持ちよさそうにしているのですが、少しでも曇っている日は、お布団でずっと寝ています。寝ぼけ顔で出迎えてくれるところや、帰りが少し遅くなると玄関で待っていてくれるところが愛おしくてたまりません」



飼い主さんのことが大好きなバムちゃんは、ちょっぴりやきもちやきな一面も。



「小さいころから、ご飯もおやつも撫でてもらうのも自分が先じゃないとちょっと不満そうにします。妹猫のブーブが甘えてるといつも横目で見てくるので、『いつもいっぱいかまってるでしょー！』と声をかけることも。嫉妬心丸出しなところは成長した今でも変わりません」



そんなバムちゃんに、飼い主さんは「毎日振り回されていますが、本当にかわいいです」と目を細めます。今日もきっと、お布団の中でぬくぬくしながら、マイペースに“すやすやタイム”を楽しんでいることでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）