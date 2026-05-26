山下智久、舞台あいさつで「いきます！」サプライズで客席飛び出しファン歓喜
俳優の山下智久が26日、大阪市内で開かれた映画『正直不動産』の「大ヒット開店御礼！舞台あいさつ」に登壇した。サプライズに大阪のファンが歓喜した。
【写真】客席に飛び出す！観客と会話する山下智久
歓声を浴びて登場した山下。あいさつでは「楽屋で名物もいただきまして、たらふくです」と報告。MCから「バクバク食べていらっしゃいました」と暴露されると「我慢できなかったです」とはにかみ、「いか焼きとたこ焼きをいただきました」と話した。
イベントでは「ティーチイン」も行われた。山下は手が上がる客席に向かって「いきます！」と宣言。MCも驚く中、自らマイクランナーとして客席へと飛び出すと、目の前まで近付いてくる山下に関西のファンは歓喜の悲鳴をあげていた。制作に関するファンからの質問に真面目に“正直”に答えた。
同作で、恩師を慕う俳優の山崎努との共演について聞かれると「ずっと見守ってくださっているような感覚がありまして、（劇中で山下が演じる）永瀬なんだけど永瀬じゃないような個人的な思いがあふれたシーンだったんで、それを感じていただけたっていうのはすごくうれしいですね」とにっこり。「また共演したいなという気持ちです」と“正直”に語った。
同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。15日から公開3日間で動員約13万人、興行収入約1億7900万円を記録、邦画実写1位の大ヒットスタートを切っている。
【写真】客席に飛び出す！観客と会話する山下智久
歓声を浴びて登場した山下。あいさつでは「楽屋で名物もいただきまして、たらふくです」と報告。MCから「バクバク食べていらっしゃいました」と暴露されると「我慢できなかったです」とはにかみ、「いか焼きとたこ焼きをいただきました」と話した。
同作で、恩師を慕う俳優の山崎努との共演について聞かれると「ずっと見守ってくださっているような感覚がありまして、（劇中で山下が演じる）永瀬なんだけど永瀬じゃないような個人的な思いがあふれたシーンだったんで、それを感じていただけたっていうのはすごくうれしいですね」とにっこり。「また共演したいなという気持ちです」と“正直”に語った。
同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。15日から公開3日間で動員約13万人、興行収入約1億7900万円を記録、邦画実写1位の大ヒットスタートを切っている。