放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが26日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。同日昼に監督辞任が発表された巨人阿部慎之助監督（47）について言及した。

阿部氏は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。26日午前0時すぎ、調べを受けた渋谷署から釈放された。

デーブは阿部氏が現行犯逮捕されたことに着目。「通常は落ち着いたところで、現場判断して帰るっていうことで。相談所があれば、将来的にお世話になってもいいですよ、相談してくださいってアドバイスして帰ると思うんですけれど」と前置きした上で「問題は現行犯逮捕というキーワードの“現行”に何があったのか」と投げかけた。

「警察が駆けつけた時に、八つ当たりしたとか暴れたとか、そういうことがなければ“現行”じゃないんですよ。つまり、出血もなければ、明らかにケガしてないってことであれば、“現行”のことはないんですよ、何でなのかな？」と語った。

さらに「児童相談所は真剣にやってると思うんですが、現場を見てるわけではなくて、話聞いてるだけですので、それだけで逮捕が結び付かないと思うんですよね」と疑問を呈した。

巨人が確認した事実関係は、5月25日午後6時頃、阿部氏は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。