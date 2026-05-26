お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光の妻で、芸能事務所「タイタン」の太田光代社長がＸ（旧ツイッター）を更新し、顔の手術をしたことを明かした。

太田社長は２５日にＸを更新し「現在、私はとんでもない事態に見舞われている。何故、こうなったのか」と記し、ガーゼが貼られた左頬を指さした自身の顔写真をアップした。

「始まりは四月だった。Ｘにポストもしたけど黄砂が酷かった日に顔の左側が、おたふく風邪みたいに腫れて。元は多分アレルギー由来かと思う。凄く腫れた後、頬が鬱血して酷（ひど）い痣（あざ）になって。それらが引いたらコブみたいのが出来て、マッサージで体内に吸収を促してたのだけど頬に豆？みたいなのが中に残ってそこに線が出来て。結局、血豆？みたいなのが癒着したってことらしい」と自身の症状について説明。続けて「で、癒着は剥がさないと治らないとのことで今日、病院で剥がしてもらったのだけど。小さかったようで意外にも長くてお医者様が格闘されて、いまココって感じなんだけど。どうかキレイに治りますようにと私、祈ってます 明日からも普通に仕事しますので仕事先の皆様、大丈夫ですので、どうかよろしくお願いします！」と手術が無事に終わったことを報告した。

２６日には「夏場だから化膿しないように気をつけたい。私と似た症状の方は直ぐに病院へ行ってくださいね。皮下腫瘤（しゅりゅう）、侮れません」とコメントし、「手術に関する説明書」を公開。「左頬皮下腫瘤」と病名が記されていた。