モダンジャズ界の巨人で、テナーサックス奏者のソニー・ロリンズさんが２５日、東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で死去した。９５歳だった。死因は明らかにされていないが、近年は健康上の理由から自宅で過ごしていた。米メディアが報じた。

１９３０年、ニューヨーク・ハーレム生まれ。１１歳でアルト・サックスを始めた。近所に住んでいたジャズ・テナーの父コールマン・ホーキンスに憧れ、１７歳の時にテナーに転向した。４０年代後半から活動を開始。数多くのアルバムを残した。

５０年代にマイルス・デイビスのバンドに参加。５６年に代表作「サキソフォン・コロッサス」を録音し、ジャズ界屈指のサックス奏者としての地位を確立した。

２度にわたって演奏活動を休止したが、その都度、復活。受賞歴も多いが、近年では「ジャズ界が生んだ最も偉大な芸術家」とされ、２０００年代にグラミー賞を２回受賞した。

１０年には、米で最古の伝統と権威を誇る「アメリカ芸術科学アカデミー」のメンバーに迎えられた。

◆ソニー・ロリンズ １９３０年９月７日、米ニューヨーク生まれ。他の代表作に「ビレッジ・バンガードの夜」（５７年録音）、「橋」（６２年録音）など。ジョン・コルトレーンと並ぶ「テナーサックスの巨人」と称される。