テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド終了、主要ポイント上回る テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド終了、主要ポイント上回る

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テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド終了、主要ポイント上回る



1.3661 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3571 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3502 21日移動平均

1.3481 一目均衡表・基準線

1.3478 現値

1.3477 100日移動平均

1.3436 10日移動平均

1.3436 一目均衡表・雲（上限）

1.3435 一目均衡表・雲（下限）

1.3423 200日移動平均

1.3418 一目均衡表・転換線

1.3343 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3302 エンベロープ1%下限（10日間）



ポンドドルは5月半ば以降の短期下降トレンドが終了している。現在の水準は200日、10日など主要な移動平均線を上回っており、100日線に到達している。21日線1.3502が次の上値メドとなっている。また、一目均衡表の雲が1.34台前半と現行水準の下方に位置している。RSI（14日）は50.2へと水準を上げており、売買の偏りはほぼ均衡状態になっている。トレンド性は薄れており、レンジ上限を模索する局面に入っている。

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