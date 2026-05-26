落ち着いた動きもやや上値が重い＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで０．７１５７－０．７１７６ドルの19ポイントレンジ。NZドルは対ドルで０．５８４５－０５８７３ドルの２８ポイントレンジ。やや上値が重い印象も、値幅は限定的。米国とイランの協議がまとまるとの期待が昨日はドル売りにつながったが、イラン南部への攻撃報道などもあって、上値が抑えられる展開となっている。



豪ドル円もやや上値が重い展開で朝の１１４．００円ばさみから午後に一時１１３．７８円を付けた。NZドル円も朝の９３円３０銭台から９２．９６円まで下げている。ドル安一服に加え、リスク警戒の円買いも入っているとみられる。



今週の主な予想



豪州

05/27 09:30 Westpac先行指数 （4月） 前回 -0.09% （前月比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 予想 4.4% 前回 4.6% （前年比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 予想 0.6% 前回 1.1% （前月比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 予想 3.4% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 予想 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）



NZ

05/27 11:00 NZ中銀政策金利 （5月） 予想 2.25% 前回 2.25%

05/29 10:00 ANZ企業信頼感 （5月） 前回 -10.6

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