お笑いコンビ・バッテリィズが２６日、都内で、自らを中心に結成した草野球チーム「東京 スカパー！ホンキッキーズ」の「野球能力測定企画」を実施。企画後、チームの監督を務める元ヤクルト監督・真中満氏とともに取材会に出席した。

今井らいぱち、さや香・新山ら賞レース優勝者・ファイナリストだらけの豪華メンバーが集結したチーム。マネジャーはＭ−１グランプリ王者のたくろう・赤木裕が務めている。この日はフリーバッティングなどのメニューで打撃力や走力測定を行い、汗を流した。

今後は大会への出場や主催も目標に掲げている中、この日の練習試合ではエラーが続出。寺家は「ある種、うみを出したという意味ですごいチームとして良くなっていく」と今後への期待を口にした一方、赤木がマネジャー兼スコアラーを担当していることに触れ、「赤木がＭ−１優勝したのにスコア書かしてて申し訳ないと思った。エラーを５個ぐらい書いてて、一番忙しいはずやのに、スコアでエラーを書きに来てますからね。絶対寝たかったやろうにと思ってしまった」と苦笑いでねぎらっていた。

またチームの仕上がりについてエースは「動けてる人が多かった」とし、中でも寺家、真中監督とともに新山の腕前を絶賛。この日、一番活躍した選手として全員が名前を挙げ、エースは「足も遅くなかったしパワーもあった」、寺家も「明らかに新山さん１択。このチームは今、新山さんの成り上がりのチーム」と笑顔。真中監督も「能力は高いですね。本当に」と評価した。

この日の模様は、７月初旬に「スカパー！野球」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにて公開予定。