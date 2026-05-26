スターゼン<8043.T>＝後場急伸。同社はきょう午後２時ごろ、１５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．６％）、１５億円を上限とする自社株取得枠を設定したと発表。これによる需給改善などが期待されているようだ。同社は株主還元の拡充を経営の最重要課題のひとつに位置づけており、株価水準や財務バランス、及び資本構成の状況などを総合的に勘案したという。なお、取得期間は７月１日から１２月３１日までとなっている。また、記念優待を実施することもあわせて発表。これは７月をもって日本マクドナルドホールディングス<2702.T>傘下の日本マクドナルドとの取引開始から５５周年を迎えることによるもので、９月末時点で１００株以上を保有する株主に対してマックカード１０００円分を贈呈するとしている。



理経<8226.T>＝朝安後切り返す。同社はきょう午前１０時ごろ、宇宙領域のオープンイノベーションプログラム「ＭＵＧＥＮＬＡＢＯ ＵＮＩＶＥＲＳＥ」にパートナーとして参画したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。ＭＵＧＥＮＬＡＢＯ ＵＮＩＶＥＲＳＥは、ＫＤＤＩ<9433.T>が２４年５月に開始した宇宙事業に取り組むスタートアップ・異業種スタートアップ・大企業・有識者による宇宙事業の共創や、宇宙技術を活用した地上の課題解決を目指すプログラム。同社は参画を通じて「宇宙×防災」「製造サプライチェーン」「月面」といった分野での宇宙ビジネスの推進と、社会課題を解決するソリューションの創出を目指すとしている。



ＭＴＧ<7806.T>＝続急伸。ＳＭＢＣ日興証券が２５日、ＭＴＧの目標株価を７１００円から８２００円に増額修正した。投資評価は最上位の「１」を継続している。旗艦ブランドの「ＲｅＦａ」について、魅力的な新製品パイプラインが数年先まで用意されていると指摘。綿密な販売計画によりブランド力を高めながら高成長が継続するとの見方を示す。同証券はＭＴＧの２７年９月期の営業利益予想を従来の１８８億円から１９０億円に増額修正している。



クエスト<2332.T>＝切り返し急。生成ＡＩやＩｏＴ技術、ビッグデータなどを活用したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進支援を手掛けるが、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの専業大手キオクシアホールディングス<285A.T>向けが売上高の約２割を占めており、中期的な商機拡大への期待が大きい。株価に出遅れ感があり、上値を見込んだ投資資金の攻勢を誘っている。



プラコー<6347.T>＝ストップ高。同社は２５日の取引終了後、定款の一部変更を発表。事業目的に関する部分に、新たに「データセンター関連機器の製造販売」などを加えるとしており、手掛かり視されたようだ。事業領域の拡大と今後の事業展開に対応するため、定款の変更を行うとし、６月２５日開催予定の定時株主総会に付議する。



楽待<6037.T>＝大幅反発。２５日の取引終了後、取得総数６０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．０９％）、取得総額５億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、好感した買いが集まっている。取得期間は５月２６日から１１月２７日までとし、市場買い付けで行う。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS