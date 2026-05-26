Knights PeakとWindup Gamesは、『Hela: of Mice & Magic』の日本語ディープダイブ映像を公開した。同作はNintendo Switch 2、Xbox Series X|S、PlayStation 5、PC向けに2026年発売予定だ。

【画像あり】美しい自然と個性豊かな動物たちが映るゲームプレイの様子

本作は、スウェーデン北部に着想を得たクラフト感あふれる世界を舞台に、ちっぽけながらも勇敢なネズミとなり、世界のハーモニーを取り戻すため魔法使いを支える冒険ゲーム。今回公開されたディープダイブ映像では、美しい自然と個性豊かな動物たちが深く掘り下げられている。

あわせて、3時間の環境音BGM映像も配信開始された。疲れた一日の後のリラックスや、スカンジナビアの森の静かな自然音をBGMとして楽しめる癒しの映像コンテンツとなっている。

なお、本作はgamescom 2025において「Most Entertaining」「Most Wholesome」の2部門を受賞している。

（文＝リアルサウンド編集部）