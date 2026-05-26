CHEMISTRYがNHK『The Covers』で中森明菜、松任谷由実、安室奈美恵の名曲を熱唱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月7日22時50分より、NHK BSにて『The Covers「CHEMISTRY×歌姫名曲～デビュー25周年SP～」』が放送される。

■CHEMISTRY「リリーさんと一度飲みに行きたい！」

番組では、デビュー25周年のCHEMISTRYを迎えて“歌姫の名曲スペシャル”を放送。2001年のデビュー以来、唯一無二のハーモニーで数々のヒットソングを奏でてきたCHEMISTRYが、“歌い継がれる女性アーティストの名曲”3曲をカバー。名曲カバーを通して、CHEMISTRYの25年の歩みとその魅力に迫る。

まずは中森明菜が1985年に発表した「ミ・アモーレ」。中森がアイドルからアーティストへ進化を遂げたエキゾチックなナンバーを、CHEMISTRYならではの歌声とジャジーなサウンドで贈る。

そして、松任谷由実が1994年に発表した名バラード「Hello, my friend」。楽器はオルガンとサックスのみ。究極に研ぎ澄まされたアレンジで、ふたりの声が響き合う。

さらに、平成を象徴するアーティスト、安室奈美恵のミディアムナンバー「Baby Don’t Cry」。川畑要と堂珍嘉邦のグルーヴが光る、今のふたりならではの一曲だ。

3曲とも、CHEMISTRYのツアーバンドのメンバーとのセッションで、ライブ感たっぷりに披露。

トークでは、オーディションで出会ったふたりの歩みと“今”、そして音楽原点などを語る。収録後には、CHEMISTRYから「リリー（・フランキー）さんと一度飲みに行きたい！」といった発言も。リラックスした雰囲気でのトークにも注目だ。

CHEMISTRYならではの歌声で紡がれる、歌姫の名曲たち。ここでしか観られない名曲カバーセッションを、ぜひチェックしよう。

■番組情報

NHKBS/BSP4K『The Covers「CHEMISTRY×歌姫名曲～デビュー25周年SP～」』

06/07（日）22:50～23:19

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：CHEMISTRY

◇曲目

「ミ・アモーレ〔Meu amor e･･･〕」（2つ目の「e」は、アキュートアクセント付きが正式表記）（1985年／中森明菜）

「Hello, my friend」（1994年／松任谷由実）

「Baby Don’t Cry」（2007年／安室奈美恵）

■関連リンク

CHEMISTRY OFFICIAL SITE

https://chemistry-official.net/

『The Covers』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/KXRV2Q744Y/