目黒蓮が派手色ダボっとコーデでにっこり！共演者とのレアショットに「3人ともいい笑顔」「めめ顔小さい」「ビジュ最強」の声

【写真】目黒蓮ら『SAKAMOTO DAYS』オフショット

映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが、目黒蓮（Snow Man）、高橋文哉、小手伸也のオフショットを公開し、注目を集めている。

■目黒蓮＆高橋文哉＆小手伸也、シュガーパークで3ショット

投稿では、「本日もシュガーパークでの3ショットをお届け」とコメントを添え、3人のオフショットを公開した。

写真には、カラフルな装飾が印象的なシュガーパークで、肩を寄せ合う3人の姿が収められている。

目黒は、黄色のTシャツにブルーのパンツを合わせたスタイルで登場。口元や衣装には汚れが見られるものの、銀髪ヘアと爽やかな笑顔が印象的だ。

高橋は、鮮やかなブルーのパーカーにベージュのパンツを合わせたカジュアルな装い。目黒の肩に腕を回し、リラックスした表情を見せている。

また、小手は劇中ビジュアルを思わせるワイルドな衣装で、親指を立てたポーズを披露した。

投稿では、「坂本太郎とボイルはなぜこのような姿に？ 真相はぜひ劇場でご確認ください」と呼びかけている。

華やかなロケーションと作品の世界観を感じさせる3人の姿に、SNSでは「大好きなシーン」「レアすぎる3ショット」「めめ顔小さい」「汚れててもビジュ最強」「3人ともいい笑顔」「最高」といった声が寄せられている。

■目黒蓮らシュガーパークでのオフショット

■目黒蓮、役衣装のオフショット