26日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数719、値下がり銘柄数691と、売り買いが拮抗した。



個別では弘電社<1948>、クオンタムソリューションズ<2338>、トレードワークス<3997>、プラコー<6347>、大日光・エンジニアリング<6635>がストップ高。ＹＫＴ<2693>、ニッカトー<5367>、栄電子<7567>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ドライケミカル<1909>、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354>、ＫＧ情報<2408>、ＪＴＰ<2488>、コメ兵ホールディングス<2780>など46銘柄は年初来高値を更新。シリコンスタジオ<3907>、日本アビオニクス<6946>、日本ギア工業<6356>、ダイジェット工業<6138>、竹田ｉＰホールディングス<7875>は値上がり率上位に買われた。



一方、サイバーステップホールディングス<3810>が一時ストップ安と急落した。中外鉱業<1491>、ナカボーテック<1787>、佐藤渡辺<1807>、北野建設<1866>、日東富士製粉<2003>など98銘柄は年初来安値を更新。ティムコ<7501>、メディアリンクス<6659>、井筒屋<8260>、レオクラン<7681>、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777>は値下がり率上位に売られた。



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