ETF売買代金ランキング＝26日大引け
26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 182847 -39.9 69260
２. <1321> 野村日経平均 21732 -52.8 67960
３. <1357> 日経Ｄインバ 21611 -30.7 3096
４. <1360> 日経ベア２ 15934 55.5 76.2
５. <200A> 野村日半導 13814 71.3 4635
６. <1458> 楽天Ｗブル 12416 -24.3 82590
７. <2644> ＧＸ半導日株 11388 189.3 4069
８. <1579> 日経ブル２ 10146 -16.6 748.0
９. <1540> 純金信託 9783 39.6 21405
10. <1306> 野村東証指数 5223 -31.6 417.4
11. <1568> ＴＰＸブル 4928 -22.2 938.6
12. <1398> ＳＭＤリート 4110 336.8 1848.0
13. <1329> ｉＳ日経 3748 -13.4 6756
14. <1305> ｉＦＴＰ年１ 3286 1373.5 4224
15. <1542> 純銀信託 3244 3.5 35810
16. <1308> 上場東証指数 2275 -22.3 4126
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2095 123.8 1930.0
18. <1489> 日経高配５０ 1932 -23.9 3248
19. <2243> ＧＸ半導体 1828 -31.2 4716
20. <1320> ｉＦ日経年１ 1762 -50.4 67700
21. <1545> 野村ナスＨ無 1418 -27.5 239.9
22. <1671> ＷＴＩ原油 1360 -44.9 5390
23. <1459> 楽天Ｗベア 1230 -32.3 125
24. <1358> 上場日経２倍 1218 -38.7 132500
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1159 -45.6 4262
26. <1330> 上場日経平均 1120 -58.8 68080
27. <408A> ｉＳＢＡＩ 1075 -5.1 324.6
28. <1615> 野村東証銀行 1064 -52.9 671.0
29. <1655> ｉＳ米国株 1057 -33.5 863.0
30. <282A> ＧＸ半導１０ 1053 30.3 2501
31. <2559> ＭＸ全世界株 996 -42.5 29770
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 973 -13.4 77650
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 927 -49.7 407.4
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 922 28.6 34610
35. <2631> ＭＸナスダク 914 -61.3 33910
36. <2036> 金先物Ｗブル 912 -18.4 179250
37. <2840> ｉＦＥナ百無 845 12.1 2734
38. <2838> ＭＸ米債ヘ無 793 79200.0 8812
39. <1346> ＭＸ２２５ 781 -23.2 67780
40. <314A> ｉＳゴールド 774 -5.3 341.0
41. <513A> ＧＸ防衛日株 737 42.8 963
42. <563A> ＧＸＮデカバ 680 -51.9 1104
43. <1356> ＴＰＸベア２ 638 -29.4 117.8
44. <213A> 上場半導体株 570 48.8 428.1
45. <1328> 野村金連動 523 7.8 17035
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 502 -55.5 2560
47. <2015> ｉＦ米債７無 500 49900.0 2154
48. <1326> ＳＰＤＲ 486 -27.9 66130
49. <1486> 上場米債ヘ無 486 3371.4 24395
50. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 480 -32.1 635.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 182847 -39.9 69260
２. <1321> 野村日経平均 21732 -52.8 67960
３. <1357> 日経Ｄインバ 21611 -30.7 3096
４. <1360> 日経ベア２ 15934 55.5 76.2
５. <200A> 野村日半導 13814 71.3 4635
６. <1458> 楽天Ｗブル 12416 -24.3 82590
７. <2644> ＧＸ半導日株 11388 189.3 4069
８. <1579> 日経ブル２ 10146 -16.6 748.0
９. <1540> 純金信託 9783 39.6 21405
10. <1306> 野村東証指数 5223 -31.6 417.4
11. <1568> ＴＰＸブル 4928 -22.2 938.6
12. <1398> ＳＭＤリート 4110 336.8 1848.0
13. <1329> ｉＳ日経 3748 -13.4 6756
14. <1305> ｉＦＴＰ年１ 3286 1373.5 4224
15. <1542> 純銀信託 3244 3.5 35810
16. <1308> 上場東証指数 2275 -22.3 4126
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2095 123.8 1930.0
18. <1489> 日経高配５０ 1932 -23.9 3248
19. <2243> ＧＸ半導体 1828 -31.2 4716
20. <1320> ｉＦ日経年１ 1762 -50.4 67700
21. <1545> 野村ナスＨ無 1418 -27.5 239.9
22. <1671> ＷＴＩ原油 1360 -44.9 5390
23. <1459> 楽天Ｗベア 1230 -32.3 125
24. <1358> 上場日経２倍 1218 -38.7 132500
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1159 -45.6 4262
26. <1330> 上場日経平均 1120 -58.8 68080
27. <408A> ｉＳＢＡＩ 1075 -5.1 324.6
28. <1615> 野村東証銀行 1064 -52.9 671.0
29. <1655> ｉＳ米国株 1057 -33.5 863.0
30. <282A> ＧＸ半導１０ 1053 30.3 2501
31. <2559> ＭＸ全世界株 996 -42.5 29770
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 973 -13.4 77650
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 927 -49.7 407.4
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 922 28.6 34610
35. <2631> ＭＸナスダク 914 -61.3 33910
36. <2036> 金先物Ｗブル 912 -18.4 179250
37. <2840> ｉＦＥナ百無 845 12.1 2734
38. <2838> ＭＸ米債ヘ無 793 79200.0 8812
39. <1346> ＭＸ２２５ 781 -23.2 67780
40. <314A> ｉＳゴールド 774 -5.3 341.0
41. <513A> ＧＸ防衛日株 737 42.8 963
42. <563A> ＧＸＮデカバ 680 -51.9 1104
43. <1356> ＴＰＸベア２ 638 -29.4 117.8
44. <213A> 上場半導体株 570 48.8 428.1
45. <1328> 野村金連動 523 7.8 17035
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 502 -55.5 2560
47. <2015> ｉＦ米債７無 500 49900.0 2154
48. <1326> ＳＰＤＲ 486 -27.9 66130
49. <1486> 上場米債ヘ無 486 3371.4 24395
50. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 480 -32.1 635.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース