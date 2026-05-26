　26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　182847　　 -39.9　　　 69260
２. <1321> 野村日経平均　　 21732　　 -52.8　　　 67960
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 21611　　 -30.7　　　　3096
４. <1360> 日経ベア２　　　 15934　　　55.5　　　　76.2
５. <200A> 野村日半導　　　 13814　　　71.3　　　　4635
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12416　　 -24.3　　　 82590
７. <2644> ＧＸ半導日株　　 11388　　 189.3　　　　4069
８. <1579> 日経ブル２　　　 10146　　 -16.6　　　 748.0
９. <1540> 純金信託　　　　　9783　　　39.6　　　 21405
10. <1306> 野村東証指数　　　5223　　 -31.6　　　 417.4
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　4928　　 -22.2　　　 938.6
12. <1398> ＳＭＤリート　　　4110　　 336.8　　　1848.0
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　3748　　 -13.4　　　　6756
14. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　3286　　1373.5　　　　4224
15. <1542> 純銀信託　　　　　3244　　　 3.5　　　 35810
16. <1308> 上場東証指数　　　2275　　 -22.3　　　　4126
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2095　　 123.8　　　1930.0
18. <1489> 日経高配５０　　　1932　　 -23.9　　　　3248
19. <2243> ＧＸ半導体　　　　1828　　 -31.2　　　　4716
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　1762　　 -50.4　　　 67700
21. <1545> 野村ナスＨ無　　　1418　　 -27.5　　　 239.9
22. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1360　　 -44.9　　　　5390
23. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1230　　 -32.3　　　　 125
24. <1358> 上場日経２倍　　　1218　　 -38.7　　　132500
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1159　　 -45.6　　　　4262
26. <1330> 上場日経平均　　　1120　　 -58.8　　　 68080
27. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　1075　　　-5.1　　　 324.6
28. <1615> 野村東証銀行　　　1064　　 -52.9　　　 671.0
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　1057　　 -33.5　　　 863.0
30. <282A> ＧＸ半導１０　　　1053　　　30.3　　　　2501
31. <2559> ＭＸ全世界株　　　 996　　 -42.5　　　 29770
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 973　　 -13.4　　　 77650
33. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 927　　 -49.7　　　 407.4
34. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 922　　　28.6　　　 34610
35. <2631> ＭＸナスダク　　　 914　　 -61.3　　　 33910
36. <2036> 金先物Ｗブル　　　 912　　 -18.4　　　179250
37. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 845　　　12.1　　　　2734
38. <2838> ＭＸ米債ヘ無　　　 793　 79200.0　　　　8812
39. <1346> ＭＸ２２５　　　　 781　　 -23.2　　　 67780
40. <314A> ｉＳゴールド　　　 774　　　-5.3　　　 341.0
41. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 737　　　42.8　　　　 963
42. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 680　　 -51.9　　　　1104
43. <1356> ＴＰＸベア２　　　 638　　 -29.4　　　 117.8
44. <213A> 上場半導体株　　　 570　　　48.8　　　 428.1
45. <1328> 野村金連動　　　　 523　　　 7.8　　　 17035
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 502　　 -55.5　　　　2560
47. <2015> ｉＦ米債７無　　　 500　 49900.0　　　　2154
48. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 486　　 -27.9　　　 66130
49. <1486> 上場米債ヘ無　　　 486　　3371.4　　　 24395
50. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 480　　 -32.1　　　 635.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース