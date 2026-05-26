26日の日経平均株価は前日比162.10円（-0.25％）安の6万4996.09円と4日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は697、値下がりは814、変わらずは52。



日経平均マイナス寄与度は405.48円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が76.43円、キオクシア <285A>が70.16円、中外薬 <4519>が53.4円、ダイキン <6367>が44.75円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を620.29円押し上げ。次いでファストリ <9983>が33.79円、太陽誘電 <6976>が28.16円、リクルート <6098>が13.68円、村田製 <6981>が11.99円と続いた。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は情報・通信業で、以下、建設業、不動産業、電気・ガスが続いた。値下がり上位には医薬品、非鉄金属、卸売業が並んだ。



株探ニュース