26日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比29.4％減の3787億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.2％減の2765億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種 <1546> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> など50銘柄が新高値。グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2855> 、ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数 <1398> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 <1597> 、上場ファンドＪリート <1345> 、グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> など25銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が5.33％高、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> が3.13％高と大幅な上昇。



一方、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は3.28％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は3.23％安と大幅に下落した。



日経平均株価が162円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1828億4700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2302億3500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が217億3200万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が216億1100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が159億3400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が124億1600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が101億4600万円の売買代金となった。



株探ニュース