巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表。監督代行を務める橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）が取材に対応した。

「大変残念ではありますけど、（辞任は）致し方ないのかなと思います」

橋上コーチは阿部監督が逮捕された25日とこの日に会話し「“ただただ申し訳なかった”と、“皆さんに本当に申し訳なかった”ということだけは言っていました」と明かした。

選手にも自ら言葉をかけ「野球選手である以上は、どんな状況下でも全力を尽くして戦っていこうということだけは確認してやっていこうということは伝えました」と強調した。

シーズンはまだ97試合を残しており「まだ100試合ぐらい残ってますし、たくさん応援してくれてる方もいらっしゃるわけですから。その方達に対して恥じないように、できることを精一杯やって、1つでも多く勝てるように」と前向いた。

◇橋上 秀樹（はしがみ・ひでき）1965年（昭40）11月4日生まれ、千葉県出身の60歳。安田学園から83年ドラフト3位でヤクルト入団。92年から代打として頭角を現し、同年日本シリーズで8打数5安打などリーグ優勝に貢献。日本ハム、阪神を経て、00年に現役引退。05年から楽天、巨人、西武、ヤクルトでコーチを歴任。13年WBCでは侍ジャパンの戦略コーチを務めた。20年からBC・新潟（現オイシックス）の監督。25年、11年ぶりに巨人に復帰した。右投げ右打ち。