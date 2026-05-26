お笑いコンビ、シソンヌの長谷川忍（47）が、25日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。交友関係について語った。

この日はプライベートでも親しい芸人のヒコロヒーと出演。ヒコロヒーが「大好きなお兄さん」と慕うと、長谷川は「面白がってくれるんです。唯一俺のことを」と語った。

長谷川は交友関係の広さも知られており、ヒコロヒーは「私からしたら数少ないかわいがってくれる先輩の一人なのに、自分の持ってる手数はすごいわけじゃないですか。広瀬すずちゃんとか（橋本）環奈ちゃんとか」と顔ぶれに驚いた様子。進行役のMEGUMIが「自分からご飯に誘ってるんですか？」と尋ねると、「言われた人と行くことが多いです。ヒコロヒーも言ってくれたんで。言われる方が多いですね。自分から言うよりは」と話した。

ヒコロヒーは「長谷川さんちのリビングが超いいんですよ。お子様と奥さまも」と長谷川の自宅を訪れていることも明かし、「ほんまに奥さまも最高やし。長谷川さんの友達の8割は奥さまに会いに行ってる」と実情を暴露。長谷川が「からくりを言うなよ」とツッコみつつ「1回目外でご飯食べても、2回目以降は大体自分の家に来るんで。そうなると嫁さんと仲良くなるんで」と説明すると、ヒコロヒーは「社交的ですし明るいし美しいし。ノッてもくれます」と長谷川の妻の人柄を語った。