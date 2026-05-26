◇MLB ドジャース5-3ロッキーズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが始球式に登場しました。

三浦選手は「すごく光栄な感じで、私たちここまで頑張ってきてよかったなっていうふうに思います」木原選手も「やっぱり夢のような話で、本当に自分は野球が大好きなので、このような場に立たせていただけて、本当に心から感謝しています」と喜びを口にしました。

投球は木原選手が三浦選手をチェアリフトで持ち上げ、そこから捕手を務めたロバーツ監督へ投げるやり方。金メダリストの思わぬ投球方法に球場も盛り上がりました。

「これはペアだったらもうこれしかないよねっていうふうな話になって」と話し合って決めたそうです。三浦選手は投球にあたり「とりあえず投げる練習を。（龍一が）上手いので教えてもらってます」と始球式前にキャッチボールで練習を重ねていました。

2人はドジャースのワールドシリーズ優勝リングもつけさせてもらったそうで、木原選手は「本当に関係者の方がつけたのを、私、付けさせていただいたんですけども、本当に自分が触っていいのかちょっとわからなかった。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだったので。その感動で」とコメントしました。