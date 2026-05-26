俳優の石田純一（72）が26日、都内で朝日生命「みんなのあんしん100年プロジェクト」プレス発表会に出席した。

介護や認知症の支援を行う新たなプロジェクト。石田は現在72歳で、この日も若々しい姿を見せたが、「だいぶポンコツになってきました」と笑いを誘った。老化や認知症予防もしているといい、「気分は楽しく。僕は本当によくたたかれるけど、それに負けない。何度も社会復帰みたいなことを繰り返していますけど、そういうことも楽しみにして、体と心と頭を日々ブラッシュアップしていくことを心がけている」と語った。

会話型の健康度判定アプリと、同社の脳トレゲームにも挑戦。どちらも高得点を記録し若さを証明した。あらためて若さを保てている理由を問われると「結婚する時に『これから子育てと介護を一緒にやっていきそう』と言われていた。なるべく1人でいろんなことをできるように、運動も食べ物も気をつけて、勉強もして、いろんなものに感動するように心がけている」と話した。

現在も毎日トレーニングを欠かさないといい、「毎日5キロ走っています」と明かした。続けて「歩いた方がいいとも聞くので、歩くのも採り入れたいと思います」と継続を誓った。