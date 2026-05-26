5月25日、お笑い芸人・有吉弘行が自身のXを更新。

《ダチョウ倶楽部のイベント終わりました。今はとにかく阿部監督のことしか考えられません》

と投稿。読売ジャイアンツ・阿部慎之助前監督の暴行容疑による逮捕報道を受けたものとみられ、衝撃の大きさがわかる。

有吉は同日開催された『ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜』にゲスト出演。午後10時30分前後から各メディアで一斉に速報が流れ始めたことから、仕事終わりにニュースを知ったと見られる。

Xでは、

《やはり有吉さんでも気になってしまうほどなんですね！》

《推しを見に来たはずなのに、現実のニュースが全部持っていった》

などの声があがっている。

「有吉さんは、以前から野球好きを公言しており、広島カープファンとして知られます。一方で、『ジャイアンツだけ嫌いで、11球団は好き』と話したこともあるほど “アンチ巨人” キャラ。

2019年6月放送の『有吉×巨人』（日本テレビ系）では、阿部さんが “アンチ巨人” について『妬みやっかみの塊の方が多い』とコメント。それに対し、有吉さんが『向こうもケンカふっかけてきてる！』と応酬する場面もありました。

そうした関係性があったからこそ、今回あえて茶化さず短い言葉だけを残したことに、逆に衝撃の大きさを感じた視聴者も多かったようです。今回は暴行相手が家族だったこともあり、芸人としても軽々しくネタにしづらい案件だったのでしょう」（スポーツ紙記者）

阿部前監督は、自宅で娘同士のケンカを止めようとした際、娘をつかんで押し倒すなどの暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後、釈放されている。家族内で起きた騒動だけに、野球ファンのみならず芸能界にも複雑な空気が広がっている。

「芸能界には野球ファンが非常に多く、特に巨人は世代を問わず支持者が多い球団です。大の巨人ファンとして知られるビビる大木さんも《逮捕って。本人も認めているって》とXに投稿していました。

阿部さんは監督辞任を発表しましたが、“暴力” というワードの印象は今後も尾を引く可能性がありますね」（同）

“阿部ショック” の余波は、しばらく収まりそうにない。