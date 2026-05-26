北中米Ｗ杯に挑む日本代表は２６日、千葉県内で合宿の２日目を行い、現在合流した１３人でトレーニングを実施した。ＤＦ渡辺剛は７人が招集されたセンターバック（CB）陣について「全ての状況を想定して準備するのは監督だけじゃない。僕たちもすべき。この期間で他の選手とコミュニケーションを取りながら、この試合展開ならこうしたいね、など、細かく話す時間はある。僕はそういうところをやっていきたい」と話した。

Ｗ杯に向け、ＣＢは渡辺、谷口、板倉、冨安、伊藤、瀬古、鈴木淳が招集されている。渡辺は３バックなら全ポジションでプレーできる能力を持つが「僕だけじゃなく、色々なポジションできる選手が７人いる。ボランチ、ウィングバックをやる選手もいる。試合展開によっては、守りを固めるために５バックが全員センターバックになる可能性もありますし」と語り、全ての可能性を想定して準備することを明かした。

今季フェイエノールトで成長し、Ｗ杯の切符を勝ち取った渡辺。フェイエのファンペルシー監督からは「（日本代表の）ユニホームを送ってくれ、着たいからということで催促も何回もあった。僕は直接、渡しに行った。本当に応援してくれているなという感じがします」と明かした。オランダの名門クラブでも適応し、今や日本代表でも欠かせない存在となった守備のリーダー格は、Ｗ杯でのさらなる飛躍を見据えて大舞台に臨む。