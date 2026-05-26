メイプル超合金・安藤なつ　介護される側になった時のために「脂肪を５０キロ落としたい」筋トレで肉体改造中

お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが２６日、東京・室町三井ホール＆カンファレンスで行われた朝日生命保険相互会社の「みんなのあんしん１００年プロジェクト」発表会に、タレントの石田純一、新田恵利と出席した。

安藤は障害者福祉施設を運営していたおじの影響で、２０２３年に介護福祉士の資格を取得。「介護は仕事として好き」と語る一方で、「ご家族だけで見られる介護は別」と実母の在宅介護を経験した新田をおもんぱかった。報道陣から自身が介護される側になった時のために準備したことを問われると、「脂肪を５０キロくらい落とします。落としていかないとみる方の腰を痛めてしまう。現在は機械化もすすんでいて、持ち上げられる体重まで減らしたい」と宣言。現在の運動面について「今は筋トレをしているので、（体重は）重くなっています」と肉体改造に取り組んでいることを明かした。

３月に「知っトク認知症 家族と本人が自分らしく暮らし続ける超入門」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を発売したばかり。本の執筆を通して知った、認知症の誤解などをテーマにトークを展開し「誰にでも起こる病気で、年齢があがるほどリスクがあがる」「認知症とは病名ではなく、何かしらの脳の病気で日常生活に異常が出ている状態」と解説。公的サービスの利用も呼びかけ「認知症に迷う人が多くなるのは仕方ない。１人でも多くの人の不安が取り除かれることを願っています。私の本が何か役に立てば」と力を込めた。

同プロジェクトは、外部の企業と連携し、介護・認知症領域のあらゆる局面をサポートする介護認知症エコシステムを構築するもの。４月からサービスが開始している。