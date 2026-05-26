◆ジャイアンツカップ 東京都東支部予選 ▽準決勝 足立ボーイズ９−８東京城南ボーイズ ▽同 江戸川南ボーイズ５−４江戸川京葉ボーイズ（５月１７日・江戸川京葉ボーイズＧ）

準決勝２試合を行った。東京城南ボーイズと対戦した足立ボーイズは延長タイブレークの８回に１点勝ち越されたが、１番・三橋零央の中前適時打で同点とし２番・宮口功の中犠飛で９―８の逆転サヨナラ勝ち。江戸川南ボーイズは７回、江戸川京葉ボーイズの３番・野見山覚光に同点３ランを打たれたが、その裏に５番・鈴木晴太（いずれも３年）が押し出し四球を選び５―４でサヨナラ勝ちした。

［足立］４回まで毎回得点と序盤は優勢に進んだが、後半追い上げられての逆転サヨナラ勝ちに、三浦洋監督（４６）は「いい流れのまま押し切りたかったです（笑）。初の１ケタ背番号をつかんだ宮口がやってくれました」と背番号４をたたえた。５打席で３犠打、サヨナラ犠飛とつなぎ役に徹した宮口は「チームが勝つことだけを考えていました。集中力切らさず、次も全員で勝ちたい」と笑顔で話した。

［江戸川南］７回２死無走者から死球と失策で走者を出し同点３ランを浴びるも、その裏１死満塁からサヨナラ押し出しで勝負を決めた。坂本直之監督（４８）は「ランナーなしからですからね。でも焦りはなかったです」と選手を信じ采配。先発した新里虎大朗主将（３年）も「逆転されたわけじゃない。声を出していこうと」。言葉通り気持ちを切らさず、新ユニホームで勝利をつかんだ。