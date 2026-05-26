福岡がFWシャハブ・ザヘディの退団を発表

J1のアビスパ福岡は5月26日、FWシャハブ・ザヘディがクラブとの双方合意の上で退団したと発表した。

ザヘディはシーズン終了を待たずしてチームを離れ、すでに帰国したことも明かされている。

イラン国籍のザヘディはペルセポリスなどのクラブを経て福岡に加入。加入1年目の2024年はJ1リーグ戦31試合に出場して9ゴールをマークするも、昨季は負傷の影響がありリーグ戦21試合で0ゴール。今季はここまで先発3試合、途中出場4試合で1ゴールと本来の実力を発揮できずにいた。

ザヘディはクラブを通じて「今日、別れを告げるのは本当に辛いことですが、これも人生であり、サッカーの一部なのだと分かっています。これからどこへ行こうとも、福岡、このクラブ、そしてサポーターの皆さんは、いつも私の心の中の特別な場所にあり続けます」などとコメントを発表した。

エースとしてチームを支えたストライカーの電撃退団と発表日の帰国に対し、SNS上では「え、帰国済！？」「突然すぎます」「泣いちゃう」「さみしい」「マジかぁ」「2024シーズンの輝きは忘れない」「数々のゴラッソを忘れません」「え、嘘」「このタイミングか」「覚悟はしていたけど残念」「ショック」「チームを何度も救ってくれた」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）