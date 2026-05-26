東広島初上陸、70店舗200品超が集結！ Gi-FACTORY「全肉祭 in 東広島」

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が東広島市で初開催約70店舗・総メニュー200アイテム以上が2日間集結ステージライブやファイヤーパフォーマンスなど無料エンタメも充実 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が東広島市で初開催約70店舗・総メニュー200アイテム以上が2日間集結ステージライブやファイヤーパフォーマンスなど無料エンタメも充実

畜産肉・魚肉・果肉まで「あらゆる肉」をテーマに全国から美食が集まる野外グルメイベントが、広島県東広島市に初上陸します。

Gi-FACTORYが主催する『全肉祭』は、和歌山・大阪・岡山など各地でのべ多くの実績を持つ西日本最大級の大型フードフェスで、2026年5月30日・31日の2日間、西条中央公園テニスコート側で第1回目の開催を迎えます。

Gi-FACTORY「全肉祭 in 東広島」





会場：西条中央公園テニスコート側（広島県東広島市）日程：2026年5月30日（土）〜5月31日（日）時間：10:00〜21:00出店数：約70店舗

『全肉祭』は、ホルモン焼きや牛タンといった畜産肉料理にとどまらず、魚肉・果肉など「肉」と名のつくあらゆるジャンルを対象に全国から出店を募集・選考する野外グルメイベントです。

今回の東広島開催では約70店舗が出揃い、大阪・高知・三重・静岡・沖縄など各地の名店が西条中央公園に集結します。

総メニュー数は200アイテム以上を予定しており、チーズドッグやトルコアイス、餃子など60品超のラインナップが2日間にわたって提供されます。

グルメ目当てだけでなく、企業ブースによる無料体験やサンプリング、好評のワイン試飲コーナーも設けられます。

圧巻の食のラインナップ





グリッドに並ぶ料理写真には、炭火で焼き上がったホルモン・とろみのあるチーズがのびるチーズドッグ・鮮やかな色の餃子・華やかなトルコアイスなど、見るだけで食欲をそそる品々が並んでいます。

畜産・魚介・スイーツ系まで幅広いカテゴリが揃うため、同行者の好みにかかわらず楽しめる構成になっています。

無料のエンタメとお子様向けコーナー





夜の会場では、黒衣装の男性パフォーマー3名と女性2名が全肉祭トラックステージ前に立ち、炎を操るファイヤーパフォーマンスが披露されます。

観覧は無料で、生ライブステージも合わせて楽しめます。

大型エアー遊具・射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも用意されており、子ども連れのファミリーでも過ごしやすい会場構成になっています。

食べる・遊ぶ・観る、三つの体験が同じ会場で完結します。

子ども食堂応援募金





会場内では子ども食堂応援募金が設置されており、集まった寄付金は開催地域の子ども食堂に届けられます。

食を楽しみながら地域支援にも参加できる仕組みが整っています。

公式Instagramアカウント（@zennikusai）では最新の出店情報やイベント詳細が随時案内されます。

約70店舗・200アイテム以上のグルメが一堂に集まる東広島初開催のイベントは、5月30日・31日の2日間のみの限定開催です。

ファイヤーパフォーマンスや生ライブも観覧無料で楽しめるため、グルメもエンタメも両方堪能したい人に向いています。

Gi-FACTORY「全肉祭 in 東広島」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「全肉祭」はどのようなグルメジャンルが対象ですか？

A. 畜産肉料理のみならず、魚肉・果肉など「肉」と名のつくあらゆるジャンルが対象です。

ホルモン焼き・牛タン・チーズドッグ・トルコアイス・餃子など60品超のラインナップが予定されています。

Q. 入場料や観覧エリアへの料金はかかりますか？

A. ステージ観覧は無料です。

ファイヤーパフォーマンスや生ライブも追加費用なく楽しめます。

企業ブースの無料体験・サンプリング、ワイン試飲コーナーも設けられています。

Q. 子ども向けのコンテンツはありますか？

A. 大型エアー遊具・射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーが用意されています。

子ども連れでも楽しめる会場構成になっています。

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