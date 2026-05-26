2年開発、3産地ブレンドの中深煎り！ CAFE OHZAN（カフェ オウザン）「ロイヤルブレンド」

記事ポイント クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日よりECサイトで発売大阪・兵庫に拠点を置くTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産の3種の豆をブレンドした中深煎りのスペシャルティコーヒードリップバッグ単品216円（税込）〜、チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」（3,780円・税込）も同時発売 クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日よりECサイトで発売大阪・兵庫に拠点を置くTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産の3種の豆をブレンドした中深煎りのスペシャルティコーヒードリップバッグ単品216円（税込）〜、チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」（3,780円・税込）も同時発売

洋菓子ブランドCAFE OHZAN（カフェ オウザン）が、ブランド初となるオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日（金）より公式オンラインストアで販売しています。

看板商品のチョコレートラスクに並ぶ存在感を目指して2年がかりで開発されたコーヒーは、ドリップバッグと粉の2タイプで展開されます。

チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」も同時に登場し、ギフトの選択肢がさらに広がっています。

CAFE OHZAN（カフェ オウザン）「ロイヤルブレンド」





商品名：ロイヤルブレンド（ドリップバッグ／粉200g）発売日：2026年5月15日（金）販売場所：CAFE OHZAN（カフェ オウザン）公式オンラインストア、および直営店（銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店）※直営店は先行発売済みお問い合わせ：0120-129-683

CAFE OHZAN（カフェ オウザン）は、クロワッサンラスクをはじめとするチョコレートコーティングのラスク菓子で知られる洋菓子ブランドです。

秋田県の工場で製造された菓子は、東京都内4店舗の直営店のほか羽田空港や東京駅でも「東京限定の手土産」として取り扱われています。

今回の「ロイヤルブレンド」は、そのブランドが手がける初めてのオリジナルブレンドコーヒーにあたります。

開発にあたっては、「チョコレートラスクと同じだけの存在感を持つブレンドコーヒーを作る」という課題を掲げ、コーヒー単体でも成立する味わいを追求します。

大阪府・兵庫県に店舗を展開するTAKAMURA COFFEE ROASTERSとの共同開発は2年に及び、スイーツにも食事にも合うバランスが仕上がっています。

ロイヤルブレンドの豆と焙煎

「ロイヤルブレンド」は、ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆をブレンドしています。

フルーツ感が強く華やかな酸味が特徴のケニアを土台に、エチオピアのアロマを重ね、ナッツのような香りを持つブラジルが全体をまとめる構成です。

焙煎は素材の良さが引き立つ中深煎りを採用しています。

苦みだけでなく豆本来のフルーティーな香りや酸味を感じられる焙煎で、ドライフルーツやナッツを使用するCAFE OHZANの商品に合わせた華やかさとフルーティーさを重視した配合になっています。

TAKAMURA COFFEE ROASTERSについて

TAKAMURA COFFEE ROASTERSは、ワインとコーヒーの専門店として大阪府・兵庫県に店舗を構えています。

ワインのようにコーヒーを扱い、豆の個性を最大限に引き出す焙煎技術を持つ専門家集団です。

コーヒーブランドの催事では上位を占める人気を誇ります。

開発を担った上田さんはコーヒー歴12年以上のバリスタで、2018年エアロプレス日本チャンピオン・世界大会セミファイナリストの経歴を持ちます。

淡路島店スタッフが焙煎の全国大会決勝に出場するなど、チーム全体で技術の向上に取り組んでいます。

ラインナップ





ドリップバッグタイプは、お湯を注ぐだけで「ロイヤルブレンド」の風味を手軽に引き出せる形式です。

単品は1袋216円（税込）、5個入りギフトボックス付きは1,188円（税込）で購入できます。





粉タイプは200gで2,376円（税込）です。

ペーパードリップやフレンチプレスなど、好みの器具と抽出量で毎日のコーヒータイムに使えます。





スティックラスク10本とドリップバッグ5個のセット「カフェドラペ」





セット商品「カフェドラペ」は、スティックラスク10本とドリップバッグ5個をひとまとめにした構成で、3,780円（税込）です。

チョコレートコーティングのスティックラスクとスペシャルティコーヒーをひとつの箱に収めており、内容品のそれぞれが個包装になっているため手土産として持ち運びやすい仕様です。

「ロイヤルブレンド」は、豆の個性を活かした中深煎りで重すぎない酸味と香りのバランスが特徴のスペシャルティコーヒーです。

ドリップバッグ単品から3,780円（税込）のセット商品まで価格帯が幅広く、自宅用にもギフト選びにも対応しています。

CAFE OHZAN（カフェ オウザン）「ロイヤルブレンド」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ロイヤルブレンド」はどこで購入できますか？

A. 公式オンラインストアのほか、銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店の直営4店舗で販売されています。

直営店ではオンライン販売開始前からすでに先行発売が行われています。

Q. 「ロイヤルブレンド」に使われている豆の産地はどこですか？

A. ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種をブレンドしています。

ケニアが華やかな酸味の土台を担い、エチオピアがアロマを加え、ブラジルがナッツのような香りで全体をまとめる構成です。

Q. TAKAMURA COFFEE ROASTERSはどのような店ですか？

A. ワインとコーヒーの専門店で、大阪府・兵庫県に店舗を展開しています。

開発担当の上田さんは2018年エアロプレス日本チャンピオンで、世界大会セミファイナリストの実績を持つバリスタです。

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