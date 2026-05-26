パフ1つで5役、美容液成分入り限定発売！ ハーバー研究所「セラムクッションBB」

記事ポイント 日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの1品5役を実現したクッションファンデーションスクワラン・ヒアルロン酸Na・セラミドなど美容液成分を配合し、うるおいを保ちながらツヤ肌をキープ2026年7月21日（火）より数量限定発売。本体12g 3,520円（税込） 日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの1品5役を実現したクッションファンデーションスクワラン・ヒアルロン酸Na・セラミドなど美容液成分を配合し、うるおいを保ちながらツヤ肌をキープ2026年7月21日（火）より数量限定発売。本体12g 3,520円（税込）

ハーバー研究所が、手を汚さずに時短でベースメイクを仕上げられるクッションファンデーションを数量限定で発売します。

美容液成分と日やけ止め効果を一体化した設計で、忙しい朝のメイクをひとつのアイテムでまとめられます。

ハーバー研究所「セラムクッションBB」





商品名：セラムクッションBB容量：12g（レフィル、パフ、ケース〈ミラー付き〉のセット）価格：3,520円（税込）／レフィルのみ 3,080円（税込）カラー：ナチュラルベージュSPF22／PA+++発売日：2026年7月21日（火）販売場所：通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバー数量限定（なくなり次第終了）問い合わせ：ハーバー研究所 フリーダイヤル 0120-82-8080

ハーバー研究所の『セラムクッションBB』は、日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの5つの機能を1品に集約したクッションファンデーションです。

SPF22／PA+++の紫外線防御効果を備えながら、シミ・小じわ・くすみ・毛穴を自然にカバーし、つるんとしたツヤ肌へ仕上がります。

付属パフをクッションに押しつけて適量を取り、頬の広い面からトントンと軽くたたき込むだけで使えます。

手に直接触れることなくメイクが完成するため、朝の支度を短縮したい方に対応した設計になっています。

美容液成分と独自パウダー

保湿成分として、スクワラン・ヒアルロン酸Na・セラミドNP・セラミドNG・セラミドAPの5種を配合しています。

肌のうるおいを守りながら、キメの整ったなめらかな印象を持続させます。

光の乱反射により凹凸をぼかすソフトフォーカスパウダー（メタクリル酸メチルクロスポリマー／皮膜形成成分）を採用しており、みずみずしく軽やかな使用感でありながら、しっとりとしたツヤ肌に整えます。

カラーはナチュラルベージュの1色展開で、素肌に自然になじむ仕上がりです。

無機顔料（ミネラルカラー）へのこだわり

ハーバー研究所はメイクアップ製品全品に無機顔料（ミネラルカラー）を採用しています。

ミネラルカラーは天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕・精製して不純物を取り除き、色素のみを取り出したものです。

水にも油にも溶けず、顔料が肌表面に乗った状態を保つため、肌内部へ浸透せず、刺激や色素沈着の心配がありません。

さらに防腐剤パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素の5成分を配合していない無添加処方を全品で維持しており、肌への負担を抑えた設計となっています。

使い方





専用パフを本体クッションに押しつけて適量を取り、肌をこすらずに頬の広い面からトントンと軽くたたき込むようになじませます。

手を汚さず素早く仕上がるため、朝の時間が限られる日のベースメイクに対応しています。

レフィルを別途購入することでケースとパフをそのまま使い続けられます。

レフィル単体は3,080円（税込）で、本体セット（3,520円・税込）より440円抑えられます。

日やけ止めからパウダーまで5役を1品でまとめることで、ポーチの中身をコンパクトに保てます。

スクワラン・ヒアルロン酸Na・セラミド3種を含む美容液成分を配合しながら、無機顔料・5成分無添加処方を採用しており、肌への負担を気にするベースメイク選びに対応しています。

2026年7月21日（火）より数量限定での発売で、なくなり次第終了となります。

ハーバー研究所「セラムクッションBB」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『セラムクッションBB』のレフィルはいつから購入できますか？

A. 本体セットと同じく2026年7月21日（火）より発売されます。

レフィル単体の価格は3,080円（税込）で、通信販売および全国のショップハーバーで取り扱われます。

Q. ミネラルカラー（無機顔料）と通常の色素との違いは何ですか？

A. ミネラルカラーは天然の鉱物を粉砕・精製した色素で、水にも油にも溶けず肌表面に乗るだけの状態を保ちます。

肌内部に浸透しないため、刺激や色素沈着の心配がない点が特徴です。

Q. 『セラムクッションBB』に含まれるセラミドの種類は何ですか？

A. セラミドNP・セラミドNG・セラミドAPの3種が配合されており、すべて保湿成分として機能します。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post パフ1つで5役、美容液成分入り限定発売！ ハーバー研究所「セラムクッションBB」 appeared first on Dtimes.