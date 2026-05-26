記事ポイント 株式会社ホットドッグが「喜多方ラーメン 坂内」とのコラボ商品を発売「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は焼豚2枚とメンマをのせた冷凍惣菜全国のペットショップ、ホームセンター、スーパーマーケット、公式オンラインショップ等で販売 株式会社ホットドッグが「喜多方ラーメン 坂内」とのコラボ商品を発売「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は焼豚2枚とメンマをのせた冷凍惣菜全国のペットショップ、ホームセンター、スーパーマーケット、公式オンラインショップ等で販売

ホットドッグが展開する愛犬向け食品ブランド「コミフデリ」から、「喜多方ラーメン 坂内」とのコラボ商品が登場します。

「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は、愛犬との食卓でラーメン気分を共有できる冷凍惣菜です。

焼豚2枚とメンマを添えた一杯が、冷たい状態でも温めた状態でも楽しめます。

「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」





ブランド名：コミフデリ商品名：コミフデリ 喜多方ラーメン坂内発売日：2026年5月25日内容量：商品のみ102g希望小売価格：648円（税込）販売チャネル：全国のペットショップ、ホームセンター、スーパーマーケット、公式オンラインショップ等賞味期限：製造より冷凍で180日（要冷凍）

「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は、ホットドッグの「コミフデリ」と、麺食が展開する「喜多方ラーメン 坂内」のコラボ商品です。

「喜多方ラーメン 坂内」の特徴である焼豚を2枚トッピングし、風味のあるメンマを添えた構成です。

要冷凍の102gサイズで、食卓に愛犬用の一杯を並べやすい商品です。

焼豚とメンマ

丸い容器には、麺の上に焼豚2枚とメンマが重ねられ、ラーメンらしい見た目に仕上げられています。

冷たい状態ではさっぱりとした一杯として、温めた状態ではスープの風味が立つ食品として食卓に並びます。

喜多方ラーメン 坂内





「喜多方ラーメン 坂内」は、喜多方ラーメン御三家のひとつ「坂内食堂」の味を受け継ぐラーメンブランドです。

前身となるお店「くら」は昭和59年に内幸町のガード下で開業し、昭和63年12月に「喜多方ラーメン坂内」の1号店が長野県東御市にオープンします。

手もみならではのコシを持つ熟成多加水麺や焼豚の印象が、今回の愛犬向けコラボ商品の設計にも反映されています。

店頭POP





販売店内で掲示予定のPOPには、「喜多方ラーメン 坂内」と「コミフデリ」のコラボ商品であることが大きく示されています。

店頭では冷凍食品売場やペット向け食品売場で、ラーメンを思わせるビジュアルとともに商品情報を確認できます。

コミフとコミフデリ

「コミフ」は、コミュニケーションとフードを組み合わせた名前を持つ、愛犬との食の時間を軸にしたブランドです。

「コミフ」と「コミフデリ」は、人が食べるスイーツや惣菜と同じ基準の下、品質管理された食品工場で製造される冷凍商品です。

スイーツとデリを合わせて約50品目を展開し、原材料の詳細表示にも対応しています。

開発責任者は「犬のおやつ・ごはん研究家」のパイオニアであり、コミフ・ブランドの創業者のひとりである「Deco」こと今戸 秀子さんです。

「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は、焼豚2枚、メンマ、冷温どちらにも対応する仕様によって、愛犬との食事時間にラーメン店の雰囲気を添える商品です。

648円（税込）の冷凍惣菜として、休日の食卓や記念日のごはんに取り入れやすい一杯です。

コミフデリ「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」の発売日はいつですか？

A. 「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は、2026年5月25日に販売開始されました。

Q. 「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」はどこで販売されますか？

A. 全国のペットショップ、ホームセンター、スーパーマーケット、公式オンラインショップ等で販売予定です。

Q. 「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は冷たい状態でも食べられますか？

A. 「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は、冷たい状態でも温めた状態でも楽しめる商品です。

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