イトーヨーカドー、外観ショット公開し“どこの店舗でしょう？” SNSで推理続々「あの曲線デザインと鳩マーク」「コメダが下の方にうっすら見えてる」「無理ゲーじゃない？w」
イトーヨーカドーが26日、公式Xにて、とある店舗の外観ショットを公開。“クイズ”を出題した。
【写真】うっすらコメダ？「どこの店舗でしょう？」問題のショット
投稿で、ある店舗の外観ショットとともに「この店舗はどこのイトーヨーカドーでしょう？」「ヨーカドーユーザーなら余裕…!?」と呼びかけた。
この投稿にさまざまな“推理”が寄せられ、「あの曲線デザインと鳩マークで即バレ フードコート最高です！」「既視感があると思ったら大森だった」「大森と大森海岸の間のとこ 左下のモニターがそんな感じ」「アサヒスーパードライ発祥の地に建つ大森ですね」「大森店ですね！ハトマークたくさん見えていいですね」「大森店ですね コメダが少し見えてるし」「大森のコメダが下の方にうっすら見えてる」「大森の店に似てる気がする 1階のオレンジがコメダ」「大森駅側から見たお写真のような」と、東京都大田区の大森店を指摘する声が多数寄せられた。。
このほか「幕張かと思ったー」「新浦安？」「府中本町かな？」「それだけだと特定はかなり難しいよ 店舗の特徴（看板・売り場・地域ヒント）がもう少し分からないと判断できない」「これ、ヨーカドーユーザーでも無理ゲーじゃない？w店舗ごとに微妙に違うとはいえ、ヒントなしはさすがにキツいって」という声も散見された。
【写真】うっすらコメダ？「どこの店舗でしょう？」問題のショット
投稿で、ある店舗の外観ショットとともに「この店舗はどこのイトーヨーカドーでしょう？」「ヨーカドーユーザーなら余裕…!?」と呼びかけた。
この投稿にさまざまな“推理”が寄せられ、「あの曲線デザインと鳩マークで即バレ フードコート最高です！」「既視感があると思ったら大森だった」「大森と大森海岸の間のとこ 左下のモニターがそんな感じ」「アサヒスーパードライ発祥の地に建つ大森ですね」「大森店ですね！ハトマークたくさん見えていいですね」「大森店ですね コメダが少し見えてるし」「大森のコメダが下の方にうっすら見えてる」「大森の店に似てる気がする 1階のオレンジがコメダ」「大森駅側から見たお写真のような」と、東京都大田区の大森店を指摘する声が多数寄せられた。。
このほか「幕張かと思ったー」「新浦安？」「府中本町かな？」「それだけだと特定はかなり難しいよ 店舗の特徴（看板・売り場・地域ヒント）がもう少し分からないと判断できない」「これ、ヨーカドーユーザーでも無理ゲーじゃない？w店舗ごとに微妙に違うとはいえ、ヒントなしはさすがにキツいって」という声も散見された。