L′Arc-en-Ciel×ZOZOVILLA、35周年記念アイテム発売 今秋には第2弾も
L'Arc-en-CielとZOZOVILLAがコラボレーションした限定アイテムが、25日から受注販売される。L'Arc-en-Cielの結成35周年を記念した企画で、“L'Anniversary”ロゴをあしらった全12型を展開。夏フェスを意識した機能性アイテムをそろえ、今秋には第2弾の販売も予定している。
【画像】「35」の数字が際立つ“L'Anniversary”ロゴをあしらったシャツ
今回販売されるのは、フットボールチームのユニフォームをイメージした長袖・半袖シャツをはじめ、キャップ、靴下、ナップサック、アクリルキーホルダーなど。UVカット機能を備えた通気性の良い素材を採用し、ゆったりとしたシルエットで仕上げた。
受注販売期間は、2026年5月25日正午から6月22日正午まで。商品は8月上旬ごろから順次発送予定としている。販売終了後に再販売される可能性もあるという。
また、5月25日深夜から5月29日午後8：30まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT 45LRで街頭広告を掲出。本コラボレーションを記念したビジュアルを公開する。
L'Arc-en-Cielは、1991年に大阪で結成。2026年は結成35周年のアニバーサリーイヤーとなり、8月には「SUMMER SONIC 2026」にヘッドライナーとして初出演。さらに、10月9日の東京・国立代々木競技場第一体育館公演を皮切りに、全国7ヶ所16公演のツアー開催も予定している。
【画像】「35」の数字が際立つ“L'Anniversary”ロゴをあしらったシャツ
今回販売されるのは、フットボールチームのユニフォームをイメージした長袖・半袖シャツをはじめ、キャップ、靴下、ナップサック、アクリルキーホルダーなど。UVカット機能を備えた通気性の良い素材を採用し、ゆったりとしたシルエットで仕上げた。
また、5月25日深夜から5月29日午後8：30まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT 45LRで街頭広告を掲出。本コラボレーションを記念したビジュアルを公開する。
L'Arc-en-Cielは、1991年に大阪で結成。2026年は結成35周年のアニバーサリーイヤーとなり、8月には「SUMMER SONIC 2026」にヘッドライナーとして初出演。さらに、10月9日の東京・国立代々木競技場第一体育館公演を皮切りに、全国7ヶ所16公演のツアー開催も予定している。