2026年ランドセルの人気カラーランキング発表 女児は「ペールブルー×ペールラベンダー」が初の1位に 池田屋ランドセル調査
1950年創業のランドセルメーカー・池田屋は、2026年モデルの販売実績をもとにした「ランドセル人気カラーランキング」を発表した。
【一覧表】2026年「ランドセル人気カラーランキング」男児・女児のランキングTOP10
調査は1月29日〜5月10日まで、新宿店や横浜みなとみらい店、梅田店、福岡天神店、オンラインショップなど全国6店舗とオンラインショップを対象に実施。各店の販売数より男女各1000個（合計2000個）を抽出し分析した（※福岡天神店のみ男女各500個、計1000個）。
◆男児はブラックをベースにしたバイカラーモデルが人気
同社は、今年も“バイカラー”を取り入れたデザインが主流となっていると説明。
男児では1位の「クロ×アースブルー」を筆頭に、「クロ×アカ」「クロ×ゴールド」など、ブラックをベースにしたバイカラーモデルがTOP10の上位を占めたと伝えた。
また、新色として登場した「パープル×クロ」が早くもトップ10入りしたことも、今年の特徴的なトレンドの1つ。ほかのパープル系カラーにも注目が集まっており、カラーの多様化が進んでいることがうかがえると解説した。
◆女児は淡いブルーとラベンダーを組み合わせた「ペールブルー×ペールラベンダー」が初の1位に
女児では、長年人気だった「ラベンダー×ベビーピンク」を抑え、「ペールブルー×ペールラベンダー」が初の1位に。淡いブルーとラベンダーを組み合わせた柔らかな色味が支持を集めた。
また、今年の限定色として展開された「ミルキーホワイト」が3位にランクインしたことも注目すべきポイントとして挙げ、ランドセルをファッションや持ち物とのコーディネートの一部として選ぶ傾向が強まり、“自分らしい色選び”への関心の高まりが感じられる結果になったと伝えた。
店舗別ランキングを見ると、男児では多くの店舗で「クロ×アースブルー」が1位となり、全国的な人気の高さが明らかに。一方、女児では「ペールブルー×ペールラベンダー」や「ラベンダー×ベビーピンク」が各地域で上位に入り、ニュアンスカラー人気が全国に広がっている様子が見られたという。
一方で、3位以下には店舗ごとに違いも見られ、地域によって好まれるカラーに個性が出ている点も特徴的。同店は「基本トレンドは共通しつつも、それぞれの地域性や好みが反映された結果となっています」と報告している。
【一覧表】2026年「ランドセル人気カラーランキング」男児・女児のランキングTOP10
調査は1月29日〜5月10日まで、新宿店や横浜みなとみらい店、梅田店、福岡天神店、オンラインショップなど全国6店舗とオンラインショップを対象に実施。各店の販売数より男女各1000個（合計2000個）を抽出し分析した（※福岡天神店のみ男女各500個、計1000個）。
同社は、今年も“バイカラー”を取り入れたデザインが主流となっていると説明。
男児では1位の「クロ×アースブルー」を筆頭に、「クロ×アカ」「クロ×ゴールド」など、ブラックをベースにしたバイカラーモデルがTOP10の上位を占めたと伝えた。
また、新色として登場した「パープル×クロ」が早くもトップ10入りしたことも、今年の特徴的なトレンドの1つ。ほかのパープル系カラーにも注目が集まっており、カラーの多様化が進んでいることがうかがえると解説した。
◆女児は淡いブルーとラベンダーを組み合わせた「ペールブルー×ペールラベンダー」が初の1位に
女児では、長年人気だった「ラベンダー×ベビーピンク」を抑え、「ペールブルー×ペールラベンダー」が初の1位に。淡いブルーとラベンダーを組み合わせた柔らかな色味が支持を集めた。
また、今年の限定色として展開された「ミルキーホワイト」が3位にランクインしたことも注目すべきポイントとして挙げ、ランドセルをファッションや持ち物とのコーディネートの一部として選ぶ傾向が強まり、“自分らしい色選び”への関心の高まりが感じられる結果になったと伝えた。
店舗別ランキングを見ると、男児では多くの店舗で「クロ×アースブルー」が1位となり、全国的な人気の高さが明らかに。一方、女児では「ペールブルー×ペールラベンダー」や「ラベンダー×ベビーピンク」が各地域で上位に入り、ニュアンスカラー人気が全国に広がっている様子が見られたという。
一方で、3位以下には店舗ごとに違いも見られ、地域によって好まれるカラーに個性が出ている点も特徴的。同店は「基本トレンドは共通しつつも、それぞれの地域性や好みが反映された結果となっています」と報告している。