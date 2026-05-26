俳優の東出昌大（38）が25日深夜放送のABCテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0・00）に出演。かつてスキャンダルに見舞われたアスリートにエールを送った。

5年前から山奥で生活する俳優・東出昌大が、都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、1泊2日の野営生活を行う同番組。今回は、プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心、競泳男子で五輪3大会連続代表の瀬戸大也が東出のもとを訪れた。

瀬戸は2017年に元飛び込み日本代表の馬淵優佳さんと結婚し、18年に長女、20年に次女が誕生した。20年9月に瀬戸の不倫が週刊誌に報じられ騒動に発展。24年には別居、離婚協議中であることが一部週刊誌で報じられ、今年2月に離婚を発表した。

瀬戸は自身のスキャンダルについて「自分が思ってる自分と、世間一般から見た自分、クリーンなイメージっていうか。凄くギャップが大きかったからこそ、応援してくださる人が多かったからこそ、そういうミスをしたかな」と吐露。東出は「人間ってそんな簡単じゃないんだよね。いっぱいの人に知られてたらチョロい人生かっていわれたら、全然なんだよね。いっぱいの人に知られてるから難しい部分もあるだろうしね」と自身の境遇と照らし合わせた。

瀬戸は20年の東京五輪が延期になったことも自暴自棄になる要因だったといい「どうにでもなれみたいな感じになってしまって、お酒に逃げたりっていうのは凄く多かったですね」と回顧。

これを聞いた東出は「なんか先輩面していい？」と切り出し「他人は間違いだってレッテルを押すかもしれないけど、人は間違うもんだと思うし、あなたは素敵だと思うから、俺は大丈夫だと思う。いくらでも今後も間違っていいと思うし、間違いとかないから」と背中を押した。