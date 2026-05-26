「普通だったら考えられない」日本代表DFがW杯で対戦するオランダのレジェンドに感謝「ユニホームを早くくれって催促も…」
北中米ワールドカップ向けて始動した日本代表が５月26日、千葉県内で２日目の練習を実施した。
トレーニングの後、取材に対応したDFの渡辺剛が、所属するフェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督について言及した。
オランダ代表のレジェンドFWでもある同指揮官は、エールディビジの最終節で、渡辺と上田綺世の日本代表コンビをメンバー外にした。その経緯について、29歳のCBはこう説明した。
「監督と話してワールドカップを中心に考えたいっていうのは伝えていましたし、そこを監督が理解してくれて、チャンピオンズリーグ（出場権）を取れたのと、試合をずっと重ねてきたところで、今シーズンは終わりと、監督からの後押しじゃないですけど、その分ワールドカップを頑張ってくれと後押ししてくれた。自分から言いに行ったのもあります」
そして、「普通だったら、（オランダ代表の）相手チームの出るであろう選手にこんなことをやるというのは考えられないかもしれないですけど、彼は本当に僕たちをリスペクトしてくれています」と、感謝の意を示した。
その指揮官が、「オランダとの試合以外は、日本のユニホームを毎試合着て応援する」と発言したことについては、「記事にあった通り、ユニホームをくれ、本当に着たいからって。催促も何回もあって、早くくれって。僕は直接渡しに行ったんですけど、本当に応援してくれてるなって感じはします」とやり取りを明かした。
世界的ストライカーだった恩師の信頼を勝ち取り、オランダ名門のレギュラーとしてプレーし続けた渡辺。その成長ぶりを今度はワールドカップの舞台で見せてくれるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界騒然！「お願いだからAIだと言ってくれ」
トレーニングの後、取材に対応したDFの渡辺剛が、所属するフェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督について言及した。
オランダ代表のレジェンドFWでもある同指揮官は、エールディビジの最終節で、渡辺と上田綺世の日本代表コンビをメンバー外にした。その経緯について、29歳のCBはこう説明した。
そして、「普通だったら、（オランダ代表の）相手チームの出るであろう選手にこんなことをやるというのは考えられないかもしれないですけど、彼は本当に僕たちをリスペクトしてくれています」と、感謝の意を示した。
その指揮官が、「オランダとの試合以外は、日本のユニホームを毎試合着て応援する」と発言したことについては、「記事にあった通り、ユニホームをくれ、本当に着たいからって。催促も何回もあって、早くくれって。僕は直接渡しに行ったんですけど、本当に応援してくれてるなって感じはします」とやり取りを明かした。
世界的ストライカーだった恩師の信頼を勝ち取り、オランダ名門のレギュラーとしてプレーし続けた渡辺。その成長ぶりを今度はワールドカップの舞台で見せてくれるはずだ。
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