「普通だったら考えられない」日本代表DFがW杯で対戦するオランダのレジェンドに感謝「ユニホームを早くくれって催促も…」

「普通だったら考えられない」日本代表DFがW杯で対戦するオランダのレジェンドに感謝「ユニホームを早くくれって催促も…」