「上手すぎない？」大谷映美里、自作絵画を披露！ 「逆に何が出来ないのか知りたい笑」「器用すぎる！」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは5月25日、自身のInstagramを更新。自作絵画を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】大谷映美里の自作絵画
ファンからは「上手すぎない？」「何描いても貴族感」「絵が上手いの初めて知った！」「なんでも出来るスーパースター」「逆に何が出来ないのか知りたい笑」「器用すぎる！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】大谷映美里の自作絵画
「なんでも出来るスーパースター」大谷さんは「最近のいろんな写真」とつづり、19枚の写真と1本の動画を投稿。各ショットの紹介文も書いていますが、注目は9〜11枚目の「アート教室に行ってみた」です。器に盛られた果物の絵ですが、淡い色彩で美しく描けています。
空港でのカジュアルコーディネート姿もオフショットやプライベートショットをたびたび投稿している大谷さん。22日には「神戸〜！！関西行けて嬉しい」とつづり、空港で撮影した写真を公開しました。カジュアルな服装は、私服ではないでしょうか。ファンからは「そんな服装も似合うんですか」「空港ファッションオシャレ過ぎるよー」「お姉さんすぎる」といった反響が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)