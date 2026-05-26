◇ナ・リーグ ドジャース5−3ロッキーズ（2026年5月25日 ロサンゼルス）

ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が25日（日本時間26日）、メジャーに復帰。同日のロッキーズ戦に「9番・三塁」で早速、スタメンに名を連ね、2打数2安打と活躍した。

キケことE・ヘルナンデスはオフに左肘を手術。開幕を負傷者リスト（IL）で迎えたが、今月上旬にマイナーで実戦復帰。この日、メジャー復帰が発表された。

「9番・三塁」で即スタメン出場すると、3回無死一塁の第1打席を迎え、人気者らしくドジャースタジアムの観客からは大歓声。さらに、相手先発・ゴードンの2球目、内角低めの直球を捉え、左翼線二塁打とし、一塁走者のキム・ヘソンが快足を飛ばして生還。今季初打席でいきなりタイムリーを放ってより一層、スタジアムを盛り上げた。

5回の第2打席も三塁への内野安打。7回無死一、二塁の第3打席は代打が送られ、ベンチに退いた。

試合後、ロバーツ監督はE・ヘルナンデスについて「不安というより、復帰がうれしすぎてやり過ぎてしまうこと」が心配とし「感情も高ぶるし、アドレナリンも出るし、期待感もある。だから、そこを抑えることが大事。でも彼はその感情をうまくコントロールしていた」とお祭り男にしては冷静沈着にプレーしていたと目尻を下げた。

この日の試合前、メディア取材に応じたE・ヘルナンデスは手術した左肘について、自身はクリーニング手術と思っていたものの術後に医師から「この種類のケガでは今まで見た中で最悪だ。どうやってプレーしていたのか分からない」と驚かれるほど、患部の状態が悪かったと伝えられたという。

それでもリハビリは順調で「『前半戦は欠場するかもしれない』って最初から覚悟していたことが、精神的には助けになった。焦らずに進められた」といい、スイング再開後は「全然痛みがなかったんだ」と振り返った。

打撃練習でも翌朝に痛みが残ることもなかったそうで「その時に『もしかしたら予定通り復帰できるかもしれない』と思った。そして実際そうなった」と安堵。そして「結果的には生まれたばかりの子どもと過ごす時間が増えたのも良かった。家にいて子どもたちを手伝えたしね」と春に生まれたばかりの第2子や長女・ペネロペちゃんと過ごす時間が増えたことにも感謝した。

ただ、手術により、楽しみにしていたプエルトリコ代表でのWBC出場は叶わなかった。代表チームに同行こそしていたものの「身体的な痛み以上に心が痛かった。13歳の頃から、プエルトリコ代表としてWBCに出ることを夢見ていたからね。それを奪われたように感じた」と落胆。「でも人生ではポジティブな面を見つけないといけない。『もしワールドシリーズに負けて、さらにWBCにも出られなかったらもっと最悪だったな』って思ったんだ。でも僕たちはワールドシリーズに勝った。だから変な言い方だけど、“ワールドシリーズ優勝と引き換えにWBCを欠場した”なら、それは悪くないトレードだと思えた」と思考をポジティブ変換したと明かし、笑みを見せた。