5月25日放送の『ABEMAモータースポーツ完全ガイド2026』に、タレントでモデルのマギーと、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が出演。番組内で意外な共通点が発覚し、異色の2ショットで意気投合する一幕があった。

【映像】信子＆マギー、異色2Sで「マジよろ！」意気投合（別カットあり）

番組では、世界ラリー選手権（WRC）に参戦する唯一の日本人ドライバーである勝田貴元選手が、今季自身初優勝し34年ぶりの快挙を達成した話題を紹介。そんななか、マギーが1992年生まれの勝田選手と「同い年です」と明かすと、これを聞いた信子が「え、待ってください。タメです」と反応した。

33歳の同級生と判明し大盛り上がり

マギー、信子の2人が「33歳の同級生」という意外な共通点が明らかになると、信子は「同い年だ！この差何？嬉しい！」と大興奮。マギーが「芸能界になかなかいないくないですか！？」と問いかけると、信子も「いないです。92年（生まれ）」と同意し、マギーも「本当にいないんです」と盛り上がった。さらに信子が「え、じゃあうち今日からマギーさんにタメ口でいいってこと？」と聞くと、マギーは「タメでおねがいします」と快諾。これに信子が「マジよろ！」とギャル全開で返すと、マギーも笑顔を見せた。

ピンク色の華やかな衣装に身を包んだエレガントなマギーに対し、信子は青髪にゼブラ柄のジャケットというド派手なギャルスタイル。キャラクターも服装も対照的な2人の“異色”なやりとりに、メンバーのすがちゃん最高No.1からは「勝田の話しようぜ！じゃれあい、要らないんだよ。同い年とか」と激しいツッコミが飛び、スタジオは笑いに包まれた。マギーも思わず「すいません」と苦笑いしていた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）