かつや、4日間限定「感謝祭」開催　カツ丼やロースカツ定食など人気5品が150円引き

とんかつ専門店「かつや」は、5月28日から5月31日までの4日間限定で「感謝祭」を開催する。期間中は、「カツ丼（竹）」や「ロースカツ定食」など人気メニュー5品を、通常価格から150円引きで販売する。

対象店舗は、一部店舗を除く国内の「かつや」。店内飲食に加え、テイクアウトでも利用できる。なお、デリバリーは対象外となる。

1998年8月21日に神奈川県相模原市で1号店をオープンした「かつや」は、2026年4月末時点で国内507店舗を展開している。

とんかつ専門店「かつや」

〈人気定番5品を特別価格で提供〉

感謝祭の対象となるのは、「カツ丼（竹）」「ソースカツ丼（竹）」「ロースカツ定食」「おろしカツ定食」「カツカレー（竹）」の5品。いずれも通常価格から150円引きで販売する。

【対象メニュー5品の画像はこちら】かつや「感謝祭」

※価格はすべて税込

※各種割引券、アプリクーポンとの併用不可

※テイクアウトの弁当にとん汁は付かない

※券売機店舗では価格が異なる場合がある

◆カツ丼（竹）120gロース

通常価格869円→感謝祭価格704円（弁当は691円）

定番人気の一品。サクサクでやわらかなロースカツを、醤油とだしの旨みを効かせた甘めの割り下と合わせ、卵でとじた。

◆ソースカツ丼（竹）120gロース

通常価格869円→感謝祭価格704円（弁当は691円）

甘味と酸味のバランスが特徴の特製ソースをたっぷり絡めたロースカツを、シャキシャキ食感のキャベツとともに味わえる。

ソースカツ丼（竹）120gロース

◆ロースカツ定食 120gロース／ご飯／とん汁（小）

通常価格913円→感謝祭価格748円（弁当は734円）

サクサクでやわらかなロースカツを、辛口仕立てのオリジナルとんかつソースで楽しむ定番定食。

◆おろしカツ定食 120gロース／ご飯／とん汁（小）

通常価格1,067円→感謝祭価格902円（弁当は885円）

ボリューム感のあるロースカツを、おろしポン酢でさっぱりと味わえる一品。

◆カツカレー（竹）120gロース

通常価格1,089円→感謝祭価格924円（弁当は907円）

ソースベースに約30種類のスパイスを配合した特製カレーを使用。とんかつをおいしく食べるために開発したカレールーが特徴だ。

〈かつやアプリでは“感謝祭後”もお得に〉

また、「かつやアプリ」の利用促進も進める。アプリでは、店舗で使えるクーポンの配信をはじめ、最新メニューの閲覧やテイクアウトのネット注文など、多彩な機能を用意している。

店舗で配布している100円割引券と同様のクーポンを、毎月アプリ内でも配信。紙の割引券を忘れたり、有効期限が切れてしまった場合でも、スマートフォンに表示される100円引きクーポンを利用できる。

さらに、株式会社Showcase Gigが展開するモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文にも対応。事前予約・決済により、店舗での待ち時間短縮につながるほか、アプリ限定で100円引きクーポンも適用される。