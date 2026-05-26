【セブン‐イレブン】新シリーズ「旅するCAFÉ BOX」からタコライスとチーズタッカルビが登場!

セブン‐イレブンは、持ち運びしやすくスタイリッシュなボックス容器を採用した「旅するCAFÉ BOX」シリーズの展開を開始する。5月26日から、「タコライス」を東海地区除く全国で、「旨辛チーズタッカルビ」を全国で順次発売する。

キッチンカーやカフェで提供されるメニューの世界観をイメージし、フタを開けると香り豊かで彩りよく盛り付けられた具材が現れる仕様とした。

【ボックス容器に入った旨辛チーズタッカルビの画像はこちら】

◆旅するCAFÉ BOX タコライス

価格:698円(税込753.84円)

発売日:5月26日(火)〜順次

販売エリア:東海地区除く全国

牛肉と豚肉のミンチを使ったタコミートは、クミンやチリパウダーなどのスパイスを加え、玉ねぎやトマトと一緒に炒めた肉の旨みとスパイスの香りを楽しめる本格的な味わい。

まろやかさとコクを添えるためにチーズと半熟玉子を合わせ、最後まで食べ進みの良いお弁当に仕上げまさた。

◆旅するCAFÉ BOX 旨辛チーズタッカルビ

価格:698円(税込753.84円)

発売日:5月26日(火)〜順次

販売エリア:全国

旨辛いタレで味付けをした「タッカルビ」と、コクのある伸びるチーズの相性が抜群のお弁当。タッカルビのタレはコチュジャンに肉や魚醤の旨みを加えることで、深みがあり、癖になる味わいに仕上げた。小松菜と人参のナムルなどを、彩りよく盛り付けた。