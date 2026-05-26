大とろ390円、中とろ280円「国産天然本まぐろ」フェア開催 / 「天然だしうどん」は150円で販売【くら寿司】

回転寿司チェーン「くら寿司」は、5月29日〜6月7日の期間、「国産天然本まぐろ」フェアを開催する。

期間中は、120キロ超えを厳選した国産天然本まぐろを使用した“大とろ”や“中とろ”、“ねぎまぐろ”などを展開。世界三大漁場の一つ「グランドバンク」で獲れた天然本まぐろを使用し、独自の熟成技術で旨みと甘みを引き出した商品を販売する。

また、くら寿司代表取締役社長･田中邦彦氏の「EY ワールド･アントレプレナー･オブ･ザ･イヤー2026」への日本代表としての参加を記念し、「天然だしうどん」(通常250円)を特別価格150円で販売する。

〈フェアメニューラインアップ(価格は税込)〉

◆「国産天然本まぐろ大とろ(一貫)」(390円)

天然本まぐろの魚体からわずか7%ほどしか取れない最高級部位を使用。口の中でとろける味わいを楽しめる。

◆「国産天然本まぐろ中とろ(一貫)」(280円)

上質な脂とマグロの旨みを味わえる中とろ。

◆「国産天然本まぐろねぎまぐろ」(280円)

国産天然本まぐろを粗くたたき加工し、なめらかな舌触りの中にマグロの旨みを感じられる。

◆「えび バジルサラダ」(160円)

くら寿司オリジナルのバジルドレッシングを合わせ、エビの甘みを引き立てた商品。

◆「天然だしうどん」(150円)

昆布やかつおなどの魚介から取った天然出汁を使用したかけうどん。期間限定の特別価格で販売する。

◆「アセロラぶりひら」(300円)

近畿大学とニチレイフーズが共同開発した“ブリヒラ”を使用。アセロラの果皮や種などを配合した餌を与えることで、通常のブリに比べ、ビタミンCは約6.6倍、ビタミンEは約2.6倍の数値を実測した。歯ごたえの良さと、あっさりとした味わいが特徴。

販売期間:5月29日(金)〜6月21日(日)

【フェアメニューラインアップをすべて画像で見る】

〈販売概要〉

販売期間:2026年5月29日〜6月7日予定

※アセロラぶりひらの販売期間は5月29日(金)〜6月21日(日)。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となる。

※一部店舗では価格が異なる。

〈KURA ROYALスイーツ〉

◆「恋色ももタルト」(550円)

桃ムースをピンク色のタルト生地に詰め込み、白桃や桃クリーム、桃シャーベットを合わせた桃づくしのスイーツ。

◆「絞りたてシュークリーム」(330円)

注文後にカスタードホイップとホイップクリームを注入するシュークリーム。クッキー生地を使用したシュー皮のさっくり食感が特徴。

絞りたてシュークリーム

◆「ヨアボ」(380円)

ヨーグルトアイスと固まるチョコソース、大麦と五穀のグラノーラを組み合わせた韓国発祥のスイーツ。

【「ヨアボ」、「恋色ももタルト」の画像はこちら】

スイーツ3種の販売期間は5月29日(金)〜6月25日(木)