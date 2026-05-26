6月27日 発売予定 【NC-016 ディープクリムゾン】 価格：400円 【NC-017 CSM(コールドスチールメタリック）】 【NTC-03 シュタイングレーパール】 【NTC-04 ピュアパールホワイト】 【NTC-05 インペリアルグリーン】 価格：各450円

ガイアノーツは、プラモデル塗料「NAZCAカラー」、「ティタノマキアカラー」の新色を6月27日に発売する。

「NAZCAカラー」はプロモデラーNAOKI氏が普段調色して使用しているカラーを再現した塗料で、混色しなくても絶妙な色味の表現が可能なより使いやすい塗料シリーズとなっている。

新色はフレイムレッドよりも深みがあり、かつ隠ぺい力のある赤「NC-016 ディープクリムゾン」とキャラクターモデルのフレームなどに合う寒色系のメタリックカラー「NC-017 CSM(コールドスチールメタリック）」の2色が登場。

NAOKI氏が総合プロデュースするプラモデルオリジナルコンテンツ「ティタノマキア」に合わせたティタノマキアカラーはパール系などの再現の難しい機体色を中心にラインナップ。

エーデルシュタインIIに使用される青みがかったグレーをイメージしたパールカラー「NTC-03 シュタイングレーパール」、アークラウドのメインカラーをイメージした、寒暖どちらにも振れない純白のパールホワイト「NTC-04 ピュアパールホワイト」、フェイエトール帝国軍のイメージカラーであるピーコックグリーン系のカラー「NTC-05 インペリアルグリーン」の3色が登場する。

(C)NAOKI