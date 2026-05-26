６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２６日、千葉市内で合宿２日目の練習を行った。初日と同じ１３人（ＧＫ早川友基、大迫敬介、ＤＦ長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、ＭＦ／ＦＷ小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人）が汗を流した。

主力ボランチのＭＦ佐野海は板倉、瀬古ら本職外組とのコンビ結成に「代表は入れ替わりが激しいんで、そういうのは当たり前だと思っている。常に少しずつ擦り合わせていきながら、ベストな状況に持って行けるようやっていければ」と話した。

本職ボランチは佐野海のほかに、ＭＦ鎌田大地、ＭＦ田中碧と負傷明けのＭＦ遠藤航のみ。３月の英国遠征参加のＭＦ藤田譲瑠チマ、事実上の構想外からの復帰を目指したＭＦ守田英正は落選した。森保一監督は１５日のメンバー発表の際にボランチが４枚体制になった理由として、森保一監督はＤＦ板倉滉とＤＦ瀬古歩夢が所属クラブで中盤でもプレーしていることを挙げた。佐野は他選手の所属クラブでのプレーはその都度見ているといい「自分の特徴を生かしながら周りも生かして行ければ一番ベストかなと。（誰と組んでも）自分の武器は守備の部分だと思うので。そこから攻撃につなげるファーストプレーをしっかりやっていければ」とやることに変化はないと語る。

３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）は負傷明けの遠藤を含めた、ボランチのテストが濃厚。「最後まで成長できると思うので、しっかり試してやっていければ」と意気込んだ。